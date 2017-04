Diretta/ Bergamo Modena: info streaming video e tv, risultato live (Raisport, quarti play off gara 2, oggi)

La formazione di Modena (LaPresse)

DIRETTA FOPPAPEDRETTI BERGAMO LIU JO NORDMECCANICA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (RAISPORT, QUARTI PLAY OFF GARA 2, OGGI) Bergamo Modena, diretta dagli arbitri Puecher e Boris, è la partita di volley femminile, in programma per oggi alle ore 20.30 presso il PalaNorda, valida quale gara 2 dei quarti di finale dei play off scudetto della Serie A1. Dopo il 3-2 inferto dalle lombarde in Emilia, ora tocca alle ragazze di Gaspari fare male tra le mura nemiche del PalaNorda per poter riaprire la qualificazione per le semifinali del 72^ scudetto: l’impresa non pare facile certo per le bianconere ma non è impossibile, anche se l’impressione è che si riporta un match molto lungo e faticoso come avvenuto in gara 1. CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING DI BERGAMO MODENA (da raiplay.it)

In terra emiliana infatti gara 1 aveva visto la bella ma sudata vittoria di Bergamo su Modena per 3-2, giunta solo dopo due ore abbondanti di scambi davvero intensi e d emozionanti: le bianconere sono riuscite a strappare il secondo e quarto set, prima di crollare e cedere per 10-15 al tie break. Rispetto all’andata non sono al momento programmati cambi di formazione, anche se rimane possibile che Gaspari proceda per qualche sorpresa dell’ultimo minuto, a seconda dai responsi avuto in questi giorni di duro allenamento.

Per il sestetto di Bergamo sono attese in campo fin dal primo minuto Partenio, Popovic, Gennari, Guiggi, Lo Bianco, Sylla con Carudllo come libero, mentre tra le bianconere potrebbero esserci Brakocevic, Belien, Heyrman, Bosetti, Ferretti, Ozsoy e Leonardi. Stando alle statistiche del match di gara 1 in casa di Modena notiamo che le emiliani si sono dimostrate molto efficaci al servizio con 5 ace e a muro (16 vincenti su 10 di Bergamo), ma anche più fallaci con 26 errori : alle bianconere questa sera servirà quindi più lucidità per chiudere con un risultato netto la partita.

Ricordiamo infine che la partita tra Bergamo e Modena, attesa alle ore 20.30 sarà visibile in diretta tv sulla Rai, che ha riservato a tale evento spazio sul palinsesto del proprio canale Raisport +, disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà quindi assicurata anche la diretta video streaming del match tramite il servizio Raiplay.it, gratuito e disponibile al sito ww.rai.tv. Consigliamo infine di collegarsi al portale della Lega, all’indirizzo www.legavolleyfemminile.it,per rimanere aggiornati sul tabellino e il risultato live.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING DI BERGAMO MODENA (da raiplay.it)

© Riproduzione Riservata.