Leicester Atletico Madrid/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA LEICESTER ATLETICO MADRID: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Leicester-Atletico Madrid sarà diretta dall’arbitro italiano Gianluca Rocchi. La partita di Champions League, valida per il ritorno dei quarti di finale, si gioca martedì 18 aprile 2017 al King Power Stadium di Leicester, calcio d’inizio alle ore 20:45.

La matricola Leicester tenta la rimonta contro l’Atletico Madrid, finalista nelle edizioni 2016 e 2014 della Champions League: si parte dal punteggio di 0-1 in favore dei Colchoneros, che nella gara d’andata si sono imposti con il calcio di rigore della stella Antoine Griezmann. Nel decisivo return match quindi il Leicester dovrà vincere con almeno 2 gol di scarto: 2-0, 3-1, 4-2… L’1-0 a favore delle Foxes porterebbe le due squadre ai tempi supplementari, mentre l’Atletico Madrid potrà pareggiare con qualsiasi punteggio ed anche perdere con una rete di svantaggio, ad eccezione dell’1-0 (quindi 2-1, 3-2, 4-3 eccetera: in questi casi accederebbe alle semifinali per i gol in trasferta). CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2016-2017 (QUARTI DI FINALE)

Dopo l’esonero di Ranieri e la promozione del vice Craig Shakespeare al ruolo di manager, il Leicester si è risollevato in Premier League inanellando 5 successi consecutivi; una serie positiva che ha permesso ai campioni d’Inghilterra di allontanarsi dalla zona retrocessione, oggi distante 9 lunghezze. Nelle ultime 2 giornate però le Foxes hanno un po’ frenato, perdendo 4-2 sul campo dell’Everton e pareggiando 2-2 in casa del Crystal Palace. In Champions League si può ancora sognare: dopo aver eliminato il Siviglia, il Leicester è uscito a testa alta dal Vicente Calderon e nel ritorno proverà a giocarsi il tutto per tutto, per rimontare l’Atletico Madrid e regalarsi le semifinali.

Gli spagnoli dal canto loro non perdono in partite ufficiali dal 26 febbraio, quando furono sconfitti in casa dal Barcellona: da allora i biancorossi del Cholo Simeone hanno ottenuto 8 vittorie e 3 pareggi tra campionato e Champions League. Nell’ultimo week-end l’Atletico ha sconfitto per 3-0 l’Osasuna, con doppietta di Ferreira-Carrasco e gol di Filipe Luis. Sembrano esserci i presupposti per assistere ad un bel quarto di ritorno, anche se Atletico Madrid e Leicester non sono tra le squadre più spettacolari di questa Champions League.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, le Foxes devono rinunciare ai difensori Huth (squalificato) e Wague e al centrocampista Nampalys Mendy; non al meglio invece il capitano Wes Morgan e l’attaccante algerino Slimani. Morgan dovrebbe comunque far parte della difesa titolare, al fianco dell’ex atalantino Benalouane e davanti al portiere Kasper Schmeichel; a completare la linea i terzini Simpson e Fuchs. A quattro anche il centrocampo con Ndidi e Drinkwater per vie centrali e Mahrez-Albrighton sulle fasce, mentre l’attacco sarà probabilmente affidato a Vardy ed Okazaki.

Sistema di gioco speculare per l’Atletico Madrid: davanti al portiere polacco Oblak i difensori centrali saranno l’ex Fiorentina Savic e Godin, esterni bassi invece Juanfran a destra e Filipe Luis dall’altra parte. In mezzo al campo Saul Niguez e Gabi, sulle corsie Ferreira-Carrasco e Koke e davanti il tandem formato da Griezmann e Gameiro. Indisponibili per problemi fisici l’ex Sassuolo Vrsaljko, l’ex Juventus Tiago ed Augusto Fernandez. Ricordiamo infine i giocatori diffidati che sono Ndidi, Slimani e Vardy per il Leicester e Gimenez per l’Atletico Madrid.

Quote: snai.it propone a 3,60 il segno 1 per la vittoria del Leicester, a 3,40 il segno X per il pareggio e a 2,10 il segno 2 per il successo esterno dell’Atletico Madrid. La partita di Champions League tra Leicester ed Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset sul canale Premium Sport 2, il numero 371 del digitale terrestre disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 381: telecronaca dalle ore 20:45. I clienti Premium potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione PremiumPlay disponibile per pc, tablet e smartphone. Aggiornamenti live anche sul sito ufficiale www.uefa.com. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2016-2017 (QUARTI DI FINALE)

