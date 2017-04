Leicester Atletico Madrid/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Champions League 2017)

Probabili formazioni Leicester Atletico Madrid: Jamie Vardy contro Filipe Luis (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER ATLETICO MADRID: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE – Leicester-Atletico Madrid va in scena alle ore 20:45 di martedì 18 aprile; ritorno dei quarti di finale di Champions League 2016-2017 e situazione in equilibrio, perché nella partita di andata – che si è giocata sei giorni fa – i Colchoneros hanno vinto soltanto 1-0 (con un rigore di Antoine Griezmann); certo la squadra di Diego Simeone è riuscita a non subire gol, ma il Leicester ha la grande possibilità di mettere le mani su una semifinale che sarebbe storica, visto che le Foxes sono alla prima partecipazione di sempre in Champions League. Per l’Atletico invece si tratterebbe della terza volta negli ultimi quattro anni. Arbitra la partita il nostro Gianluca Rocchi; andiamo allora a dare uno sguardo a quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori per la gara del King Power Stadium, analizzando nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Leicester-Atletico Madrid.

LEICESTER ATLETICO MADRID: PRONOSTICO E QUOTE – Uno sguardo alle quote previste dalla Snai per Atletico Madrid-Leicester ci dice che il segno 1 (vittoria Leicester) vale 3,60; il segno X (pareggio) vale 3,40 mentre il segno 2 (vittoria Atletico Madrid) vale 2,10 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER – Problemi per Craig Shakespeare: capitan Morgan aveva già saltato la partita di andata, a lui si aggiunge Robert Huth e, visto che anche Molla Wague è ai box, la difesa del Leicester è decimata. Come si comporterà l’allenatore delle Foxes? La soluzione più probabile è quella di arretrare la posizione di Amartey sulla linea dei difensori facendolo giocare al fianco di Benalouane, con la conferma di Simpson e Fuchs sulle fasce e di Kasper Schmeichel tra i pali. Non dovrebbe cambiare invece la composizione del centrocampo: Drinkwater e Ndidi saranno impiegati come centrali mentre per quanto riguarda i laterali saranno Mahrez e Albrighton a giocare, con il compito di aumentare la pericolosità offensiva della squadra potendosi alzare sulla linea di trequarti affiancando Okazaki, che dovrebbe essere il partner offensivo di Jamie Vardy e, appunto, andando a giocare alle sue spalle così da formare una sorta di 4-2-3-1 quando la squadra avrà il possesso del pallone.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID – Ci sono buone notizie invece per Diego Simeone, che ritrova Gameiro: il francese dovrebbe formare la linea d’attacco con il connazionale Griezmann, spedendo in panchina un Fernando Torres che potrà essere un’ottima arma tattica dalla panchina. Recuperato anche il portiere Moyà, che in ogni caso andrebbe a fare da secondo a Oblak; per quanto riguarda il resto della squadra, forfait per Vrsaljko con Juanfran che dunque non avrà rivali sulla corsia destra. Dall’altra parte ci sarà Filipe Luis, mentre in mezzo ci saranno come sempre Diego Godin e l’ex Fiorentina Savic. A centrocampo bisogna definire chi andrà a giocare largo tra Koke – comunque il vero regista della squadra – e Saul Niguez, ma entrambi saranno comunque in campo con Gabi che sarà il fulcro della mediana e Ferreira Carrasco che dovrebbe avere ancora una volta la meglio su Angel Correa, anche se l’argentino è comunque in ballottaggio per una maglia da titolare a sinistra. Da verificare anche Nico Gaitan, che ha recuperato e sarà dunque a disposizione del suo allenatore per questa partita.

ATLETICO MADRID (4-4-2): 13 Oblak; 20 Juanfran, 2 Godin, 15 Savic, 3 Filipe Luis; 8 Saul Niguez, 14 Gabi, 6 Koke, 10 Ferreira Carrasco; 7 Griezmann, 21 Gameiro

A disposizione: 1 Moyà, 19 Lucas Hernandez, 24 J. Gimenez, 5 Tiago, 22 Thomas, 11 A. Correa, 9 Fernando Torres

Allenatore: Diego Simeone

Squalificati: -

Indisponibili: Vrsaljko, A. Fernandez

LEICESTER (4-4-2): 1 K. Schmeichel; 17 Simpson, 13 Amartey, 29 Benalouane, 28 Fuchs; 26 Mahrez, 4 Drinkwater, 25 Ndidi, 11 Albrighton; 20 Okazaki, 9 Vardy

A disposizione: 21 Zieler, 3 Chilwell, 10 A. King, 22 D. Gray, 7 Musa, 23 Ulloa, 19 Slimani

Allenatore: Craig Shakespeare

Squalificati: Huth

Indisponibili: Morgan, Wague

Arbitro: Gianluca Rocchi (Italia)

