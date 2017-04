Probabili formazioni/ Barcellona Juventus diretta tv, orario, ultime notizie live (Champions League 2017)

Probabili formazioni Barcellona Juventus, Paulo Dybala (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA JUVENTUS: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Barcellona Juventus, che sarà valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2016-2017, va in scena domani sera mercoledì 19 aprile alle ore 20:45; per i bianconeri è una tappa fondamentale della stagione, tutto è pronto per una grande impresa dopo la vittoria per 3-0 allo Stadium, ma prima bisogna reggere ai 90 minuti al Camp Nou, che sono un pericolo per chiunque. La Juventus sicuramente arriva al match meglio del Barcellona non solo per i tre gol di vantaggio ma anche da un punto di vista generale, dal momento che i catalani devono inseguire anche nella Liga. Guai però a pensare che il più sia fatto, perché la storia anche recentissima avvisa Allegri in modo molto chiaro; andiamo allora a dare uno sguardo a quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori per questa delicatissima partita, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Barcellona Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA - Sicuramente prezioso per Luis Enrique sarà il recupero di Sergio Busquets, la cui assenza per squalifica all’andata si era fatta sentire moltissimo. Il numero 5 sarà dunque titolare a centrocampo, in una linea a tre con Rakitic e Iniesta che è sicuramente di altissimo livello, ma che dovrà offrire un rendimento di molto migliore rispetto a quello dello Stadium. Lo stesso discorso vale naturalmente per l’attacco, dove non ci sono dubbi sulla presenza di Messi, Suarez e Neymar. Quasi inutile dire che le speranze di rimonta del Barcellona passano dai loro piedi e da un rendimento migliore rispetto a quello di settimana scorsa. I propblemi sono soprattutto in difesa, dove la coppia centrale dovrebbe essere composta da Piqué e Mascherano, anche se non è da escludere la possibilità legata ad Umtiti. I terzini dovrebbero essere Sergi Roberto a destra e Jordi Alba a sinistra, in porta naturalmente ci sarà Ter Stegen.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Massimiliano Allegri non cambierà l’ormai classico 4-2-3-1. D’altronde, perché snaturare la squadra che all’andata ha fatto meraviglie? Naturalmente conserviamo un minimo di cautela per Dybala, che potrebbe essere sostituito da Lemina oppure Sturaro, per un assetto in quel caso effettivamente più conservativo, ma va detto che ormai la presenza in campo della Joya fin dal primo minuto sembra quasi certa. Di conseguenza dovremmo vedere Dybala trequartista, Cuadrado e Mandzukic esterni offensivi e Higuain punta centrale, anche per lanciare un messaggio chiaro al Barcellona: non pensiamo solo a difenderci. Naturalmente sarà molto importante il ruolo di Pjanic e Khedira in mediana, per garantire equilibrio alla squadra. In difesa naturalmente Buffon, Bonucci e Chiellini sono intoccabili, sugli esterni ecco il grande ex Dani Alves a destra e Alex Sandro a sinistra: anche in questo caso il messaggio è chiaro, la Juventus vuole approfittare delle debolezze difensive del Barcellona anche al Camp Nou.

BARCELLONA JUVENTUS: COME SEGUIRE IN DIRETTA TV - Barcellona Juventus, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2016-2017, sarà trasmessa in chiaro per tutti su Canale 5; inoltre, come al solito, verrà mandata in onda dalla pay tv del digitale terrestre, ovvero su Premium Sport e Premium Sport HD.

BARCELLONA (4-3-3): 1 Ter Stegen; 20 Sergi Roberto, 3 Piqué, 14 Mascherano, 18 Jordi Alba; 4 Rakitic, 5 Busquets, 8 Iniesta; 10 Messi, 9 Suarez, 11 Neymar. Allenatore: Luis Enrique.

A disposizione: 13 Cillessen, 24 Mathieu, 23 Umtiti, 6 D. Suarez, 19 Digne, 21 A. Gomes, 17 P. Alcacer.

Squalificati: –

Indisponibili: Rafinha, Arda Turan, Aleix Vidal.

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 23 Dani Alves, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 5 Pjanic, 6 Khedira; 7 Cuadrado, 21 Dybala, 17 Manduzkic; 9 Higuain. Allenatore: Massimiliano Allegri.

A disposizione: 25 Neto, 15 Barzagli, 26 Lichtsteiner, 22 Asamoah, 8 Marchisio, 18 Lemina, 27 Sturaro.

Squalificati: -

Indisponibili: Pjaca.

