Pronostici Champions League/ Le scommesse sulle partite di ritorno dei quarti (oggi, 18 aprile 2017)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DEI QUARTI (RITORNO, OGGI 18 APRILE 2017) – La Champions League 2016-2017 vive martedì 18 aprile le prime due partite di ritorno dei quarti di finale; situazione diversa sui due campi, una vittoria interna (di misura) e una esterna maturate sei giorni fa ci consegnano in ogni caso due sfide che anche nei nostri pronostici sarà piuttosto difficile analizzare, anche per quanto si è visto fino a oggi in questo torneo entusiasmante e spesso sfuggito a qualunque logica. Andiamo subito ad analizzare le partite dal punto di vista del possibile esito; prendiamo in considerazione vari elementi per provare a indovinare come si risolveranno le cose sui campi.

PRONOSTICO LEICESTER ATLETICO MADRID (andata 0-1) – Per superare il turno e volare in semifinale, il Leicester ha bisogno di segnare almeno due gol senza subirne; dovesse incassare una rete i gol di distanza dovrebbero essere due o più. Impresa difficile, a meno che non si voglia passare attraverso i rigori; cosa che all’Atletico Madrid è già riuscita due volte negli ultimi anni. Abbiamo ormai imparato che i Colchoneros sono una squadra che non segna tanto; in vantaggio di una rete è possibile che Diego Simeone giochi la consueta partita di contenimento, provando a investire sull’interdizione piuttosto che sulla ricerca costante del gol della sicurezza. Una possibilità per il Leicester, che agli ottavi ha dimostrato di saper ribaltare un risultato sfavorevole; allora però gli sarebbe bastato un 1-0. Naturalmente l’Atletico Madrid parte favorito, e il modo in cui ha superato il turno precedente (uno 0-0 casalingo senza rischiare nulla) lascia intendere che per le Foxes segnare sarà davvero difficile. Per il nostro pronostico secco sulla partita ci sentiamo di parlare di un pareggio (segno X) e dunque ad andare in semifinale di Champions League sarebbe l’Atletico Madrid.

PRONOSTICO REAL MADRID BAYERN MONACO (andata 2-1) – Intanto, il Bayern Monaco deve vincere 2-0 oppure 3-1; deve mettere tra sè e i Blancos due gol di scarto a meno che non riesca a segnarne tre o più, nel qual caso ne basterebbe uno. Anche così sembra difficile che i ragazzi di Carlo Ancelotti centrino l’obiettivo; l’unica speranza risiede nella discontinuità di un Real Madrid che ha già chiuso e riaperto la Liga almeno due volte, e che nel fine settimana ha faticato tantissimo per venire a capo dello Sporting Gijon e presentarsi al Clasico con una situazione favorevole in classifica. Il Bayern Monaco, questa almeno è la sensazione, non è riuscito a fare il salto di qualità rispetto agli anni di Pep Guardiola; in campionato per esempio ha preso il largo, ma si è rilassato troppo e non è ancora stato in grado di chiudere il discorso (almeno dal punto di vista aritmetico). Giocando in casa il Real Madrid è comunque favorito, al netto del risultato di sei giorni fa; può controllare la situazione, e sappiamo bene quanto i campioni d’Europa in carica siano letali se possono impostare una partita sulle ripartenze, scatenando la velocità di Cristiano Ronaldo e Gareth Bale negli spazi che il Bayern dovrà inevitabilmente lasciare. Possibile dunque che questa doppia sfida sia già segnata; il pronostico tende verso Zinedine Zidane e la sua squadra, diciamo segno 1 e dunque inevitabilmente a passare il turno sarebbe il Real Madrid.

