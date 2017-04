Real Madrid Bayern Monaco/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Real Madrid Bayern Monaco (LAPRESSE)

DIRETTA REAL MADRID BAYERN MONACO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Real Madrid Bayern Monaco sarà diretta dall'arbitro ungherese Viktor Kassai: appuntamento alle ore 20:45 di martedì 18 aprile 2017, per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si riparte dal risultato di 2-1 in favore del Real Madrid, che settimana scorsa si è imposto all'Allianz Arena grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo; il quattro volte Pallone d'oro ha ribaltato l'iniziale vantaggio del Bayern Monaco firmato da Arturo Vidal, che sul punteggio di 1-0 ha però sbagliato un calcio di rigore.

Al Santiago Bernabeu il Real Madrid potrà quindi vincere, pareggiare con qualsiasi punteggio ed anche perdere 0-1; il Bayern Monaco invece passerà il turno vincendo con 2 gol di scarto (1-3, 2-4…); l’1-2 bavarese allungherebbe il confronto ai tempi supplementari. In palio il pass per le semifinali di Champions League: Real Madrid favorito in virtù del successo nel primo round, il pronostico di questo return match si presenta comunque difficile visti i valori in campo. I bookmaker prevedono equilibrio, pur concedendo qualche decimo di vantaggio alle Merengues: snai.it quota 2,35 il segno 1 per il successo del Real Madrid, 3,70 il segno X per l’eventuale pareggio e 2,80 il segno 2 per il colpo esterno del Bayern Monaco (nei 90 minuti regolamentari).

Nel week-end pasquale il Real di Zinedine Zidane si è confermato in testa alla Liga spagnola, vincendo 2-3 sul campo dello Sporting Gijon: senza Cristiano Ronaldo, Bale e Benzema è stato Isco a recitare la parte del leone; il centrocampista ex Malaga ha firmato il primo e il terzo gol delle Merengues al Molinon, mentre il punto del momentaneo 2-2 è stato messo a segno dall’ex juventino Alvaro Morata. Real Madrid che ha così mantenuto 3 lunghezze di margine sul Barcellona, vittorioso con lo stesso punteggio contro la Real Sociedad: domenica le due rivali storiche saranno di fronte al Bernabeu nel Clasico delle ore 20:45. Il Bayern Monaco invece non è andato oltre lo 0-0 alla BayArena di Leverkusen: la squadra allenata da Carlo Ancelotti ha così visto avvicinarsi il Lipsia, tornato a meno 8 dopo il 4-0 inflitto al Friburgo.

Tornando al ritorno dei quarti di Champions, le probabili formazioni vedono il Real Madrid schierato con il modulo 4-3-3: tra i pali il costaricano Keylor Navas, in difesa da destra a sinistra previsti Carvajal, il capitano Sergio Ramos, Nacho Fernandez e Marcelo. In cabina di regia Casemiro fiancheggiato da Kroos e Modric, mentre nel tridente offensivo Isco e Cristiano Ronaldo dovrebbero supportare il centravanti Benzema. Un dubbio riguarda proprio Isco, cui poterebbe essere preferito Lucas Vazquez: la doppietta di sabato dovrebbe però convincere Zidane ad optare per l’ex Malaga. Out per problemi fisici Varane, Pepe e Bale, i diffidati invece sono Sergio Ramos, Modric e Kroos.

Nel Bayern Monaco squalificato Javi Martinez, espulso all’andata per somma d’ammonizioni; in dubbio invece Hummmels e Jerome Boateng. Non dovessero farcela Ancelotti potrebbe affidare la difesa alla coppia Xabi Alonso-Alaba, con capitan Lahm e e Juan Bernat a completare la linea sugli esterni. In mezzo al campo Thiago Alcantara e Vidal, più avanzato Thomas Muller e sulle fasce Robben e Ribery. In attacco i bavaresi ritrovano Robert Lewandowski, che ha saltato la sfida di settimana scorsa per problemi fisici; la presenza del bomber polacco alimenta le speranze di Ancelotti, che quest’anno ha visto il suo numero 9 andare a segno 38 volte in 40 partite. Tra le fila tedesche i diffidati sono Boateng e Vidal.

La partita di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset sul canale Premium Sport, il numero 370 del digitale terrestre disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 380: telecronaca dalle ore 20:45. I clienti Premium potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l'applicazione PremiumPlay disponibile per pc, tablet e smartphone. Aggiornamenti live anche sul sito ufficiale www.uefa.com.

