Real Madrid Bayern Monaco/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Champions League 2017)

Probabili formazioni Real Madrid Bayern Monaco: Sergio Ramos contro Muller (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID BAYERN MONACO: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE – Real Madrid-Bayern Monaco si gioca alle ore 20:45 di martedì 18 aprile; ritorno dei quarti di finale di Champions League 2016-2017 con una situazione che parla decisamente a favore dei blancos. I campioni d’Europa in carica hanno vinto 2-1 all’Allianz Arena sei giorni fa; un risultato che permette al Real anche di perdere 1-0 per qualificarsi in semifinale. Torna una grande classica del calcio europeo, che questa sera sarà arbitrata dall’ungherese Viktor Kassai; andiamo allora, aspettando il calcio d’inizio della sfida del Santiago Bernabeu, a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori andando ad analizzare le probabili formazioni di Real Madrid-Bayern Monaco.

REAL MADRID BAYERN MONACO: PRONOSTICO E QUOTE – Uno sguardo alle quote previste dalla Snai per Real Madrid-Bayern Monaco ci dice che il segno 1 (vittoria Real Madrid) vale 2,35; il segno X (pareggio) vale 3,70 mentre il segno 2 (vittoria Bayern Monaco) vale 2,80 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID – Per Zinedine Zidane una tegola: mancherà Gareth Bale, che si aggiunge ai lungodegenti Pepe e Varane. A sostituire il gallese nel tridente offensivo dovrebbe essere Lucas Vazquez, che già nei mesi scorsi ne aveva preso il posto; invariato il resto del reparto ovviamente, con Cristiano Ronaldo che ha raggiunto i 100 gol in Europa e giocherà largo a sinistra, avendo in Benzema il riferimento centrale. In mediana dovrebbe essere tutto confermato: Casemiro sarà il perno davanti alla difesa, Modric partendo dal centro destra si occuperà della regia della squadra mentre dall’altra parte agirà Toni Kroos, che è anche il grande ex di questa sfida. In difesa si va verso la riproposizione di Nacho Fernandez al fianco di Sergio Ramos, sulle fasce Carvajal (che è stato l’uomo in più nella partita di andata) e Marcelo mentre in porta naturalmente ci sarà Keylor Navas.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO – Anche nel Bayern Monaco ci sono problemi di indisponibilità: la buona notizia è che sia Neuer che Lewandowski, considerati in dubbio, dovrebbero farcela ma nella linea difensiva mancherà ancora Hummels e Carlo Ancelotti deve fare i conti con la squalifica di Javi Martinez. La soluzione più probabile è quella vista all’andata dopo l’espulsione dello spagnolo: Alaba che stringe al centro affiancando Jerome Boateng, con Juan Bernat che si dispone a sinistra e Lahm che manterrà il suo ruolo di terzino destro. Verosimilmente potrebbe cambiare poco per quanto riguarda il resto della squadra, ma la necessità di recuperare potrebbe imporre un altro assetto al tecnico emiliano: sarà sempre 4-2-3-1 ma al fianco di Vidal in mediana potrebbe andare Thiago Alcantara, liberando così uno spazio sulla trequarti per Thomas Muller che, schierato da prima punta all’andata, potrebbe essere a supporto di Lewandowski. Sulle corsie laterali agiranno Robben e Ribéry, nel secondo tempo possibile spazio per Coman.

REAL MADRID (4-3-3): 1 Keylor Navas; 2 Carvajal, 4 Sergio Ramos, 6 Nacho, 12 Marcelo; 19 Modric, 14 Casemiro, 8 Kroos; 17 Lucas Vazquez, 9 Benzema, 7 Cristiano Ronaldo

A disposizione: 13 Casilla, 23 Danilo, 20 Asensio, 16 Kovacic, 22 Isco, 10 James Rodriguez, 21 Morata

Allenatore: Zinedine Zidane

Squalificati: -

Indisponibili: Pepe, Varane, Bale

BAYERN MONACO (4-2-3-1): 1 Neuer; 21 Lahm, 17 J. Boateng, 27 Alaba, 18 Bernat; 23 Vidal, 6 Thiago Alcantara; 10 Robben, 25 T. Muller, 7 Ribéry; 9 Lewandowski

A disposizione: 26 Ulreich, 13 Rafinha, 32 Kimmich, 14 Xabi Alonso, 35 Renato Sanches, 11 Douglas Costa, 29 Coman

Allenatore: Carlo Ancelotti

Squalificati: Javi Martinez

Indisponibili: Hummels

Arbitro: Viktor Kassai (Ungheria)

© Riproduzione Riservata.