Risultati Champions League: questa sera Real Madrid-Bayern Monaco (LaPresse)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE DEI QUARTI (RITORNO, OGGI 18 APRILE 2017) – La Champions League 2016-2017 torna con i match di ritorno dei quarti di finale: martedì 18 aprile alle ore 20:45 si giocano Leicester Atletico Madrid e Real Madrid Bayern Monaco. Situazioni diverse in campo: al King Power Stadium la sfida è clamorosamente in equilibrio dopo la vittoria per 1-0 dell’Atletico Madrid sei giorni fa, al Santiago Bernabeu invece c’è la sensazione che il Real Madrid abbia già chiuso i conti, anche se il Bayern Monaco è una squadra sicuramente capace di andare a vincere in questo stadio (come del resto ha dimostrato in passato) e ribaltare tutto.

In palio ci sono i primi due posti in semifinale: ancora una volta le due formazioni di Madrid potrebbero arrivarci a braccetto, andando a caccia di una finale che hanno già giocato – l’una contro l’altra – due volte nelle ultime tre edizioni di Champions League.

Sbaglieremmo però a considerare già battuti Leicester e Bayern Monaco: i campioni d’Inghilterra ancora una volta hanno dimostrato in questa Champions League di avere una marcia in più che deriva dall’entusiasmo della prima volta e dal sapere di non avere niente da perdere. Sistemata la situazione in patria – dove le Foxes rischiavano la retrocessione – adesso la squadra di Craig Shakespeare va a caccia della storia, con la possibilità di vincere 2-0 per qualificarsi.

La storia potrebbe ripetersi dopo l’ottavo contro il Siviglia; qui però il risultato dell’andata è più difficile da ribaltare, e in più l’Atletico Madrid è forse la squadra più tosta da affrontare quando il compito è quello di segnare almeno due gol, lo sanno bene tutte le avversarie che negli ultimi anni hanno avuto a che fare con i Colchoneros.

Il Bayern Monaco invece deve vincere almeno 2-0 per qualificarsi; la sconfitta subita in rimonta all’Allianz Arena ha fatto male e dimostrato che in questo momento il Real Madrid ha qualcosa in più. I tedeschi stanno rallentando il passo anche in campionato – avevano comunque un enorme vantaggio – e adesso devono far vedere di poter andare a vincere sul campo dei campioni in carica: compito certamente non semplice perché il Real, quando parte da una situazione di vantaggio, è osso durissimo che può anche permettersi di giocare il gioco favorito, ovvero ripartire con qualità e velocità sfruttando le frecce al proprio arco. Staremo a vedere; di sicuro ci aspettano due grandi partite, l’esito potrebbe non essere così scontato e in ogni caso questa sera conosceremo le prime due qualificate alle semifinali di Champions League 2016-2017.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2016-2017, RITORNO QUARTI

Martedì 18 aprile

ore 20:45 Leicester-Atletico Madrid (andata 0-1)

ore 20:45 Real Madrid-Bayern Monaco (andata 2-1)

© Riproduzione Riservata.