Atp Montecarlo 2017/ Diretta Lorenzi Pouille info streaming video e tv, orario delle partite (Tennis, oggi)

Paolo Lorenzi, 35 anni, gioca oggi all'Atp Montecarlo 2017 (LaPresse)

DIRETTA ATP MONTECARLO 2017: LORENZI POUILLE INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (TENNIS, OGGI 18 APRILE 2017) – Diretta Lorenzi Pouille: altra giornata al torneo Atp Montecarlo 2017, altro match per il nostro Paolo Lorenzi che scenderà in campo come terzo sul Court des Princes (i match iniziano alle ore 11 su tutti i campi). L’avversario del romano oggi è Lucas Pouille, francese di 23 anni che occupa la posizione numero 17 nel ranking Atp e che ha avuto una grande crescita negli ultimi tempi, vincendo lo scorso anno il titolo indoor di Metz e raggiungendo il quindicesimo posto nella classifica mondiale.

Record positivo in carriera (58 vittorie e 51 sconfitte), è un giocatore che ha nella terra rossa il suo punto di forza, ma qui “pareggia” con Lorenzi; un solo match in carriera, anche recente perchè andato in scena un anno fa a Bucarest. Erano quarti di finale e Pouille si è imposto per 4-6 6-4 7-5; difficile stabilire chi possa essere favorito, il ranking dice il francese ma quest’anno Lorenzi si sta togliendo ottime soddisfazioni e non parte battuto. Uno sguardo al tabellone ci dice che il vincente di questa sfida incrocerebbe non Tsonga, bensì Adrian Mannarino che ha eliminato il suo connazionale rimontando un set di svantaggio.

Questo mercoledì 19 aprile rappresenta però l’esordio di altri big: dopo la soffertissima vittoria di Novak Djokovic su Gilles Simon è il turno del numero 1 Atp Andy Murray, che torna a giocare dopo aver saltato Miami. Il britannico se la vedrà con il lussemburghese Gilles Muller, e anche per lui questo secondo turno non è del tutto agevole; secondo match sul centrale per Murray, mentre a inaugurare il Court Rainier III sarà Stan Wawrinka, che a Montecarlo si è imposto tre anni fa (al termine di una bella finale contro Federer) e che apre il suo torneo contro Jiri Vesely.

Il terzo a calcare il centrale sarà Rafael Nadal, il signore di Montecarlo: nove titoli in 12 anni per il maiorchino che è anche il campione in carica, per lui esordio contro il britannico Kyle Edmund che al primo turno ha vinto il derby contro Daniel Evans. In campo troveremo anche il veterano trentanovenne Tommy Haas, che non gioca più per la classifica (è numero 665 al mondo) ma per togliersi qualche altra soddisfazione e potenzialmente riprendersi qualcosa che i troppi infortuni gli hanno tolto negli anni del suo “prime”.

Il match contro Tomas Berdych, già finalista nel Principato, sarà il primo sul Court des Princes e vale la pena dargli un occhio; così come il secondo sul Court 2, che oppone lo spagnolo Feliciano Lopez al giovane tedesco Alexander Zverev, due generazioni a confronto (anche sulla terra Zverev può essere temibile, da junior ha raggiunto la finale del Roland Garros).

Il torneo Atp Montecarlo 2017, come tutti i Master 1000 della stagione di tennis, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 2; esclusiva dunque per gli abbonati alla pay tv del satellite, con la possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

