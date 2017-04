BARCELLONA-JUVENTUS SU CANALE 5/ Streaming video gratis in tv in chiaro: successo Mediaset? (Champions League)

Barcellona-Juventus, Rakitic e Dybala (LaPresse)

BARCELLONA JUVENTUS SU CANALE 5, STREAMING E TV IN CHIARO: CHE SUCCESSO PER MEDIASET! (CHAMPIONS LEAGUE) - Lo spettacolo della Champions sta per arrivare in diretta tv e in chiaro con Barcellona-Juventus che promette fuochi e fiamme dopo lo show dell’andata che ha visto trionfare Dybala & Co. contro i marziani della Msn. Uno spettacolo anche per le casse di Mediaset visto quanto avvenuto soli sete giorni fa nel match dello Stadium, andata dei quarti di finale: la scelta, replicata anche per questa sera, di mandare la patita di Champions della Juve in diretta e in chiaro su Canale 5 ha premiato assai, nonostante le prime critiche degli aficionados di Premium Sport che lamentavano di aver pagato una esclusiva per vedersi poi lo scontro al vertice piazzato in prime time gratuitamente. Ma Fininvest non può certo lamentarsi visto quanto incassato mercoledì scorso: la gara di andata ha totalizzato 11.095.000 telespettatori totali con il 40% di share. Un dato eccezionale, che, considerando la stagione in corso (settembre 2016-aprile 2017), fa di "Juventus-Barcellona" l'evento sportivo più visto di tutta la tv italiana. Quasi 10 milioni su Canale 5, un milione e rotti su Premium, la gara tra Juventus e Barcellona era stata seguita da quasi un italiano su due alla tv, mica male come risultato per un match ancora lontano dalla finalissima di Cardiff. Chissà se poi la Banda di Allegri dovesse anche passare il turno cosa non saranno le prossime sfide su Mediaset (e soprattutto come si potranno vederle).

BARCELLONA JUVENTUS SU CANALE 5, STREAMING E TV IN CHIARO: L’ALTERNATIVA SVIZZERA SU RSI LA2 (CHAMPIONS LEAGUE) - E dunque ci risiamo, con Barcellona e Juventus che dopo 7 giorni si riscontrano per lo scontro finale: in attesa del verdetto del campo, appuntamento in tv consueto come una settimana fa, con la diretta tv su Canale 5 e su Premium Sport senza costi aggiuntivi, con telecronaca di Pierluigi Pardo e Aldo Serena. Il match di Champions sarà visibile anche per i soli abbonati Premium sulla diretta streaming di Premium Play (u PC, tablet e smartphone) o per tutti gli utenti Mediaset, senza costi, sul servizio di diretta online di Canale 5. Ma se invece volete essere proprio “bastian contrari” e non volete per qualsivoglia motivo preferire l’offerta di Mediaset, c’è sempre come sette giorni fa la cara e vecchia tradizione della tv svizzera. Il super match di Champions League tra Messi e Buffon sarà visibile a partire dalle 20.45 su Rsi La2, con commento in italiano e riprese della tv svizzera in completa diretta gratuita e in chiaro sui canali del digitale terrestre, previa ovviamente la ricezione del segnale di Rsi in alcune zone dell’Italia del nord. Insomma, di riffa o di raffa, riuscire a “perdersi” la sfida tra Barcellona e Juventus sarebbe davvero difficile…

