Barcellona Juventus/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Champions League 2017)

Probabili formazioni Barcellona Juventus: Tomas Rincon contrasta Samuel Umtiti (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA JUVENTUS: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE – Barcellona Juventus rappresenta il momento della verità per la squadra di Massimiliano Allegri: nel ritorno dei quarti di Champions League 2016-2017 (mercoledì 19 aprile alle ore 20:45) i campioni d’Italia devono difendere il 3-0 di otto giorni fa. Impresa che sembrerebbe non solo alla portata ma anche piuttosto semplice, ma non va dimenticato che il Barcellona arriva dalla clamorosa rimonta sul Psg con la quale ha scritto la storia del torneo, e ha lasciato intendere di poterci riprovare con esito positivo. Certo agli uomini di Luis Enrique servirà una super prestazione per aver ragione di una Juventus parsa solidissima; al Camp Nou in ogni caso tutto è possibile. Sarà l’olandese Bjorn Kuipers l’arbitro di questa partita; noi possiamo andare ad analizzare in maniera più dettagliata le possibili scelte dei due allenatori a poche ore dal calcio d’inizio, studiando le probabili formazioni di Barcellona Juventus.

BARCELLONA JUVENTUS: PRONOSTICO E QUOTE – Uno sguardo alle quote previste dalla Snai per Barcellona Juventus ci dice che il segno 1 (vittoria Barcellona) vale 1,53; il segno X (pareggio) vale 4,50 mentre il segno 2 (vittoria Juventus) vale 5,75 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA – Alla vigilia Luis Enrique ha lanciato la provocazione, affermando di essere pronto a giocare con otto attaccanti pur di rimontare. Chiaramente una boutade, che però lascia intendere quali siano i piani del Barcellona; il ritorno di Sergio Busquets è preziosissimo perché consentirà ai blaugrana di avere una maggiore protezione nel suo reparto di mezzo e scatenare così la qualità del tridente MSN, composto naturalmente da Messi (doppietta in campionato lo scorso sabato), Luis Suarez e Neymar. Il grande dubbio per il tecnico asturiano riguarda il ruolo di mezzala destra: assodato che Iniesta sarà in campo, bisognerà valutare chi tra Rakitic e André Gomes sia maggiormente indicato per operare una rimonta, nel 6-1 al Psg era stato il croato ad avere la meglio e dunque dovremmo vedere la stessa soluzione. Inoltre, è possibile che il Barcellona giochi ancora a tre, come lo scorso 8 marzo: Umtiti in difesa insieme a Piqué e Mascherano (restituito al ruolo che si è ritagliato in Catalogna), Messi a fare da trequartista tra le linee supportando i due di cui sopra e un terzo giocatore, che potrebbe essere il recuperato Arda Turan oppure Paco Alcacer, in fiducia perché ultimamente è riuscito a sbloccarsi sotto porta.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS – In casa Juventus ovviamente la grande attesa risiede nel dubbio Dybala: cosa farà Allegri? L’argentino ha recuperato dal problema fisico di Pescara e quindi è regolarmente a disposizione del suo allenatore, ma bisogna anche considerare il 3-0 dell’andata e le altre partite che eventualmente i bianconeri dovranno giocare; per questo motivo possiamo anche ipotizzare che inizialmente Dybala vada in panchina, con Allegri che si potrà riservare la possibilità di schierarlo nel secondo tempo se le cose dovessero mettersi male. Una scelta che ricalcherebbe quella dello scorso anno contro il Bayern Monaco, e allora si partiva da un 2-2 a Torino e l’attaccante era anche rimasto a casa; il possibile sostituto è Pjanic, con Rincon o Sturaro a giocare al fianco di Khedira nella linea mediana (meno probabile la soluzione Marchisio, viste le caratteristiche). Il resto della formazione non si discosterà da quella che ha giocato l’andata: davanti a Buffon si riforma la coppia Bonucci-Chiellini, con Dani Alves che farà il suo primo ritorno a Barcellona nelle vesti di avversario e Alex Sandro che invece giocherà sulla corsia mancina. Davanti, al netto del dubbio Dybala, i soliti noti: Cuadrado a destra con Mandzukic a sinistra, mentre davanti a tutti ci sarà Gonzalo Higuain che, reduce dalla doppietta contro il Pescara (la seconda consecutiva in campionato), deve sfatare il tabù Camp Nou, perché non ha mai segnato in questo stadio.

BARCELLONA (3-3-1-3): 1 Ter Stegen; 3 Piqué, 14 Mascherano, 23 Umtiti; 4 Rakitic, 5 Sergio Busquets, 8 Iniesta; 10 Messi; 7 Arda Turan, 9 L. Suarez, 11 Neymar

A disposizione: 13 Cillessen, 24 Mathieu, 18 Jordi Alba, 20 Sergi Roberto, 6 Denis Suarez, 21 André Gomes, 17 Paco Alcacer

Allenatore: Luis Enrique

Squalificati: -

Indisponibili: A. Vidal, Rafinha

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 23 Dani Alves, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 21 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 25 Neto, 26 Lichtsteiner, 15 Barzagli, 24 Rugani, 22 Asamoah, 28 Rincon, 8 Marchisio

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Pjaca

Arbitro: Bjorn Kuipers (Olanda)

