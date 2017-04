Champions League 2017/ Quarti di Finale: ‘incubo’ Buffon per il Barcellona, ‘sogno’ Mbappé a Monaco

Champions League 2017, l'incubo Buffon per Messi (LaPresse)

CHAMPIONS LEAGUE 2017, ULTIME NOTIZIE QUARTI DI FINALE: L’INCUBO BUFFON PER IL BARCELLONA - Il sogno, la remuntada, la perfezione calcistica, Messi, Neymar e Suarez: la Champions League questa sera si attende la reazione dei più forti al mondo (fino a quest’anno almeno) contro la Juventus che li ha spazzati via dal campo allo Stadium di Torino. Tutto bello e tutto spettacolare: già, ma c’è un però con un cognome, Buffon, e un nome, Gianluigi, che sta facendo tremare gli spalti del Camp Nou. Si sa, il calcio non è solo statistiche ma diciamo che aiutano per alimentare la “paura” e l’incubo che i blaugrana hanno per il “mostro” col numero 1 sule spalle bianconere. Solo una volta infatti Buffon ha subito una sconfitta in Champions con un margine che porterebbe il Barca ai supplementari; non solo, Buffon 4 gol in una sola partita li ha subiti solo due volte in tutta in Champions e tra l’altro sempre con il Bayern Monaco (ma una volta sola nei tempi regolamentari). Su tutte però valgono queste ultime statistiche offerte dalla Uefa Champions League: Buffon non ha mai perso una doppia sfida a eliminazione diretta con la Juventus dopo aver vinto l'andata, e soprattutto quella dell'andata col Barcellona è stata la 61esima volta che ha mantenuto la porta inviolata in 147 presenze in competizioni UEFA per club. Allora, si può definire in altro modo per i tifosi blaugrana se non incubo il “nostro” Gigi?

CHAMPIONS LEAGUE 2017, ULTIME NOTIZIE QUARTI DI FINALE: IL SOGNO MBAPPÈ PER IL MONACO - I quarti di finale di Champions League 2017, fase ritorno, non sono ovviamente solo Barcellona-Juventus e vedono una sfida molto allettante per tutti gli amanti del calcio veloce, senza schemi e con un’esplosione continua di giovani. In campo anche Monaco-Borussia Dortmund dopo il 2-3 dell’andata che ha visto trionfare i “terribili enfants” monegaschi, trascinati dalla nuova stellina emergente del calcio che conta, Kylian Mbappé. La sua doppietta ha fatto il giro del mondo, dopo aver fatto impazzire letteralmente la difesa horror del Manchester City agli Ottavi: in una statistica eloquente pubblicata da Eurosport il giovanissimi francese con un futuro alla Henry già segnato è nettamente il giocatore più pericoloso d’Europa se si considerano gol (rigori esclusi) e assist prodotti. In pratica un gol provocato o segnato ogni 60 minuti, come lui nessuno davvero! Tiene dietro Lionel Messi e Luis Suarez e rischia, se la Juve fa il suo dovere, di non trovarseli neanche nelle semifinali, assolutamente impronosticabile ad inizio Champions League. Un sogno principesco che fa impazzire i tifosi del Monaco: il passaggio del turno rischia seriamente di diventare realtà…

