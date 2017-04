Diretta Barcellona Juventus: si riparte dal 2-0 per i bianconeri (LaPresse)

DIRETTA BARCELLONA JUVENTUS: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (CANALE 5, CHAMPIONS LEAGUE 2017, RITORNO QUARTI) – Barcellona Juventus sarà diretta dall’arbitro olandese Bjorn Kuipers; squadre in campo alle ore 20:45 di mercoledì 19 aprile per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2016-2017. Siamo alla resa dei conti, nel senso che questa sera scopriremo se lo splendido 3-0 con cui la Juventus ha vinto la partita di otto giorni fa allo Stadium sarà servito a qualificare i bianconeri alla seconda semifinale negli ultimi tre anni.

Dubbio che potrebbe essere dettato dalla scaramanzia per il risultato di una squadra italiana, e che invece è più che lecito: non bisogna infatti dimenticarsi che nel turno precedente il Barcellona è stato capace di eliminare il Paris Saint Germain partendo da uno 0-4 che aveva subito al Parco dei Principi, andando a vincere 6-1 nel proprio stadio con una rimonta che mai era riuscita ad alcuna squadra (non con un risultato simile nella partita di andata).

La Juventus ha pur sempre di fronte una squadra che due anni fa ha vinto la quarta Champions League nell’arco di dieci anni; una squadra che ha verosimilmente l’attacco più letale al mondo e che, soprattutto al Camp Nou, sa di poter segnare quanti gol le servano per superare il turno. Anche così comunque la Juventus parte con largo vantaggio: l’allungo a +8 in campionato ha dato la giusta tranquillità per questa partita e il 3-0 significa che la formazione di Massimiliano Allegri si potrebbe accontentare di perdere anche con tre gol di scarto a patto di segnarne uno.

Nel fine settimana entrambe hanno vinto: la Juventus ha ottenuto un 2-0 a Pescara che le ha permesso di allungare a +8 sulla Roma, avendo ancora la sfida diretta all’Olimpico ma sicuramente avvicinando il sesto scudetto consecutivo. Doppietta per Gonzalo Higuain, salito così a 23 gol in campionato e 29 stagionali; il Barcellona ha sofferto molto di più per aver ragione della Real Sociedad – il 3-2 è maturato già nel primo tempo – la doppietta di Leo Messi e il gol di Paco Alcacer hanno permesso ai blaugrana di rimanere a contatto con il Real Madrid in vista del Clasico, che si giocherà però al Santiago Bernabeu e potrebbe comunque mettere la parola fine alla Liga, ovviamente a favore dei blancos.

Qualche dato in vista della sfida: la Juventus ha giocato al Camp Nou in quattro occasioni e ha portato via due vittorie e due sconfitte. Per tre volte è riuscita a segnare, le due affermazioni hanno entrambe fatto registrare un 2-1 e, nel computo del passaggio del turno, al momento siamo 2-2. Ancora: Gonzalo Higuain non ha mai segnato al Camp Nou, statistica singolare e curiosa se pensiamo che per sei anni il Pipita ha giocato nel Real Madrid, sfidando i blaugrana anche in Coppa del Re e in Champions League (una volta).

Cosa ci dicono le quote sulla partita? La Snai parla a favore del Barcellona: siamo a 1,53 per il segno 1 sulla vittoria blaugrana, il pareggio (segno X) vale invece 4,50 mentre è da 5,75 la quota sul segno 2 per la vittoria della Juventus. Naturalmente il Barcellona deve anche e soprattutto guardare al risultato con il quale dovrà vincere: il 4-0 lo porterebbe in semifinale e questa eventualità vale 25 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto.

Come nella partita di andata, Barcellona Juventus verrà trasmessa in diretta tv da Canale 5 e dunque sarà un'esclusiva in chiaro per tutti; diretta streaming video garantita perciò sul sito Video Mediaset, mentre ovviamente rimane valido l'appuntamento con Premium Sport e Premium Sport HD sulla pay tv del digitale terrestre, con la possibilità di attivare l'applicazione Premium Play su PC, tablet o smartphone. Ricordiamo che per chi volesse seguire anche la partita che si gioca in contemporanea – Monaco-Borussia Dortmund – su Premium Calcio va in onda Diretta Gol Champions League, con gol e highlights in tempo reale dai due campi.





