Diretta/ Perugia Trento: info streaming video e tv, risultato live (Raisport, semifinale play off gara 4 Super

La formazione della Diatec Trentino (LaPresse)

DIRETTA SIR SAFETY CONAD PERUGIA- DIATEC TRENTINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (RAISPORT, SEMIFINALE PLAY OFF GARA 4 SUPERLEGA, OGGI) – Perugia Trento, diretta dagli arbitri Rapisarda e Goitre, è la partita di volley maschile, in programma oggi 19 aprile alle ore 20.30, valida come gara 4 delle semifinali di play off scudetto per i campionato di Superlega 2017. Dopo la delusione per la finalissima di Cev Cup 2017 persa al golden set contro Tours, la formazione di Angelo Lorenzetti torna in campo per disputare una difficilissima gara 4 contro la compagine umbra: per la Diatec la trasferta di questa sera al PalaEvangelisti potrebbe quindi risultare decisiva e non solo per lasciarsi alle spalle la delusione europea. Ricordiamo infatti che nel tabellone dei play off al momento la serie è guidata proprio da Trento per 2-1 in un striscia in cui fattore campo si è rivelato fondamentale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI PERUGIA-TRENTO (da raiplay.it)

Se infatti andiamo a vedere qualche dato relativo a questo incrocio delle semifinali per il 72^ scudetto del campionato di Superlega notiamo che nelle tre gare disputate finora ha sempre vinto la squadra di casa, con Trento ancora una volta infallibile tra mura amiche, inviolate da quasi un anno ormai: secondo questo dato per oggi la favorita sarebbe quindi Perugia, anche se gara 5 è attesa proprio a casa della Diatec. Coincidenze a parte questa sera la sfida si annuncia davvero calda: ormai non vi sono più segreti tra le due squadre, che hanno avuto modo di incontrarsi in moltissime occasioni in questa stagione.

Un elemento fondamentale sarà quindi l’atteggiamento e la motivazione che verranno messe in campo: gli umbri non vogliono sfigurare di fronte al pubblico di casa specialmente in vista della prossima Final Four della Champions League 2017 che la vedrà fronteggiare la Lube Civitanova; per i trentini vi è però la voglia di chiudere la questione con un successo in grado di far dimenticare la delusione per la Cev Cup persa solo pochi giorni fa.

Difficile quindi determinare il favorito del match, anche perché ormai il valore delle due rose è indiscutibile e lo storico e stagione ha visto entrambe le compagini spesso in grande equilibrio. Ricordiamo che gara 4 tra Perugia e Trento sarà visibile in diretta tv sulla Rai, che ha riservato a tale evento spazio sul palinsesto del proprio canale tematico Raisport+, presente al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà quindi assicurata anche la diretta streaming video della partita tramite il servizio raiplay.it: consigliamo infine di collegarsi al portale della Lega A1 al sito www.legavolley.it, per rimanere aggiornati sul tabellino e il risultato live.

