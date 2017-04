Juventus si qualifica in semifinale se...I risultati utili per eliminare il Barcellona e passare il turno

La Juventus si qualificherà ai quarti di Champions League? (LaPresse)

LA JUVENTUS SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE… RISULTATI UTILI PER ELIMINARE IL BARCELLONA (CHAMPIONS LEAGUE 2017) – La Juventus va a caccia della qualificazione alla semifinale di Champions League 2016-2017: in Barcellona Juventus si riparte dal 3-0 con cui i bianconeri hanno vinto la sfida di andata allo Stadium, dunque al Camp Nou (mercoledì 19 aprile alle ore 20:45) grande vantaggio da parte della squadra di Massimiliano Allegri che è davvero molto vicina all’obiettivo. Andiamo subito a vedere di quali risultati ha bisogno la Juventus per centrare la qualificazione: avendo vinto 3-0 all’andata, i bianconeri hanno tre gol di margine da difendere e il fatto di non aver subito reti in trasferta è un vantaggio ancora maggiore. Bisogna infatti ricordare la regola dei gol in trasferta, che valgono doppio; qualora il Barcellona dovesse vincere 4-1 il totale sarebbe 4-4, ma di fatto alla Juventus sarebbe accreditata una rete in più perché l’avrebbe segnata fuori casa, e dunque passerebbe il turno andando in semifinale. Questo significa che i bianconeri possono anche permettersi di perdere appunto 1-4, o 2-5; insomma, con tre gol di scarto a patto che ne segnino almeno uno.

LA JUVENTUS SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE… RISULTATI UTILI PER ELIMINARE IL BARCELLONA (CHAMPIONS LEAGUE 2017) – Gli altri risultati sono dunque una diretta conseguenza di questo ragionamento: naturalmente i bianconeri passerebbero il turno di Champions League con un pareggio o una vittoria, ma anche perdendo questa sera con una o due reti di scarto, perché in quel caso farebbe fede il maggior numero di reti segnato rispetto ai blaugrana. Va da sé che, girando il discorso, l’eliminazione per la Juventus potrebbe arrivare soltanto attraverso una sconfitta con almeno quattro reti di margine: uno 0-4, o un 1-5. Va detta però un’altra cosa: c’è l’eventualità che il quarto di Champions League 2016-2017 si risolva con i tempi supplementari o i calci di rigore. La partita dovrebbe finire 3-0 in favore del Barcellona, cioè con l’esatto risultato dell’andata – ma a favore dell’altra squadra; se nell’extra time si segnasse i rigori non si tirerebbero comunque, e la qualificazione seguirebbe le regole di cui sopra. La lotteria dagli undici metri sarebbe concreta soltanto se, dopo il 3-0 blaugrana dei 90 minuti, il risultato rimanesse così.

