MARIO BALOTELLI / Chat con la pornostar? Il chiarimento su Twitter: "Era solo uno scherzo”

Mario Balotelli

MARIO BALOTELLI, CHAT CON LA PORNOSTAR? IL CHIARIMENTO SU TWITTER - Cosa sta succedendo a Mario Balotelli? Dopo l'ultimo suo messaggio su Twitter dello scorso 15 aprile, nel quale l'attaccante del Nizza esprimeva la sua felicità per il risultato del match Inter-Milan, in favore della squadra rossonera (che evidentemente continua a restare nel suo cuore), questo pomeriggio SuperMario è tornato più attivo che mai sul social network dell'uccellino azzurro. Un ritorno che lascia interdetti per l'intensità dei messaggi scritti e che a primo acchito lascerebbero qualche dubbio sul loro contenuto. Il riferimento sarebbe ad un commento che Mario Balotelli avrebbe lasciato nel corso di una diretta Instagram realizzata da una ragazza alquanto avvenente. "Text him", avrebbe scritto il calciatore. Il suo commento, tuttavia, sarebbe stato prontamente salvato e starebbe ora facendo il giro dei social, portando all'intervento dello stesso Balotelli al fine di mettere in chiaro la sua posizione. Come spiega Goal.com, tutto sarebbe partito dalla rivelazione di una pornostar tedesca, tale Katja Krasavice, che nei giorni fa aveva rivelato di aver avuto un intenso scambio in chat con Mario Balotelli. La 20enne, a riprova di quanto asserito, aveva anche pubblicato sul social fotografico gli screenshot della chiacchierata avuta con il calciatore del Nizza, che ora torna su Twitter al fine di chiarire quanto accaduto.

MARIO BALOTELLI, CHAT CON LA PORNOSTAR? IL GIOCATORE CHIEDE LE SCUSE DELLA STAMPA - Per Mario Balotelli è giunto il momento delle scuse: non quelle che sarebbe chiamato a rendere bensì quelle che invece vorrebbe ricevere dai giornali che avevano prontamente pubblicato la notizia della presunta chat con la pornostar. Il giocatore tramite una serie di tweet ha voluto così prendere le distanze dalla ragazza tedesca. "Spero che qualcuno pubblichi gli screenshot di quei messaggi sulla sua diretta, così i giornali dovranno scusarsi. Ancora una volta, una pornostar? Il mio messaggio era per un amico e neanche lui ha niente a che fare con lei", ha spiegato Balotelli, spiegando una volta per tutte il fraintendimento che rischia ora di travolgerlo in un nuovo scandalo a luci rosse. "Era solo uno scherzo, non sono mai stato interessato! Per favore qualcuno pubblichi i miei tre messaggi così i giornali potranno scusarsi ancora una volta", insiste SuperMario. Poi, chiude la serie di tweet con un duro messaggio rivolto prima alla stampa: "Non si assicurano nemmeno di sapere se le parole di queste donne sono vere o meno. Tutti sono pronti a giudicare". Poi è stata la volta della 20enne: "Voglio solo dire a questa ragazza di trovarsi un altro uomo con cui scherzare perché io sono stanco di queste bugie. Datele un poster di me così può sognare di stare con me". Scandalo scampato?

