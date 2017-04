Monaco Borussia Dortmund/ Info streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Monaco Borussia Dortmund: un'immagine della sfida di andata (LaPresse)

DIRETTA MONACO BORUSSIA DORTMUND: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Monaco Borussia Dortmund sarà diretta dall’arbitro sloveno Damir Skomina: alle ore 20:45 di mercoledì 19 aprile le due squadre si trovano di fronte al Louis II per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2016-2017. Si riparte una settimana dopo il 2-3 del Signal Iduna Park, con il quale il Monaco ha fatto un bel passo avanti verso la qualificazione alla semifinale; adesso al Dortmund serve una vittoria almeno per 2-0, a meno che non riesca a vincere 4-3 (vale a dire con un gol di scarto, ma superando le tre reti segnate dai francesi all’andata).

La partita di Dortmund era stata fortemente e inevitabilmente condizionata dall’attentato subito dalla squadra tedesca, che aveva lasciato Marc Bartra in ospedale e qualche giocatore sotto shock (il portiere Burki ha confessato di non riuscire a dormire la notte); giocata il pomeriggio seguente, era stata comunque bella e intensa e con ben cinque gol. Questo lascia intendere e pensare che per il ritorno le cose possano andare in un modo simile, o che in ogni caso il discorso qualificazione non sia affatto chiuso. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE

Il Borussia Dortmund però ha qualche problema di troppo in trasferta: quest’anno ha vinto otto volte in totale lontano da casa, due delle quali nel girone di Champions League (contro Legia Varsavia e Sporting Lisbona) e due in Coppa di Germania contro le modeste Eintracht Trier e Sportfreunde Lotte (rispettivamente quarta e terza divisione del calcio tedesco). Un punto a favore del Monaco, che in casa ha vinto 23 delle 27 partite giocate e ha perso soltanto due volte, contro Lione (campionato) e Psg (finale di Coppa di Lega).

I risultati del fine settimana hanno fatto registrare due vittorie: con il 2-1 al Digione il Monaco ha mantenuto i tre punti di vantaggio sul Paris Saint Germain e i 4 sul Nizza, avvicinandosi ancora a un titolo nazionale che manca da 17 anni. Il Borussia Dortmund ha battuto 3-1 l’Eintracht Francoforte, blindando il quarto posto e rimanendo a un punto dall’Hoffenheim nel duello che significherebbe qualificazione diretta alla prossima Champions League.

Ci aspettiamo una partita combattuta: il Monaco può gestirne i ritmi a piacimento e ha già fatto vedere (per esempio contro il Manchester City) di saper controllare la sua fase difensiva lasciando pochi spazi agli avversari, il Borussia Dortmund però è una squadra che sa arrivare rapidamente in porta con la qualità dei suoi giocatori. Risultato davvero in equilibrio.

Difficile stabilire una reale favorita: la Snai ci dice che nonostante il fattore campo a essere favoriti sono gli ospiti, e dunque il segno 1 per la vittoria del Monaco vale 2,80 contro il 2,30 assegnato alla vittoria del Borussia Dortmund (ma bisognerà valutare con quale risultato). Per il pareggio, segno X, la quota è di 3,85 volte quanto avrete deciso di puntare.

Monaco Borussia Dortmund sarà un’esclusiva in diretta tv per gli abbonati al digitale terrestre: appuntamento sui canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD, mentre in assenza di un televisore sarà possibile assistere alla partita dell’Allianz Arena anche con l’applicazione Premium Play, con la quale attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone senza alcun costo aggiuntivo.

Ricordiamo anche il programma Diretta Gol su Premium Calcio (anche questo disponibile su Premium Play): vi permetterà di rimanere aggiornati anchew sul risultato dell'altra partita grazie alle azioni salienti e ai gol trasmessi in tempo reale da entrambi i campi, che si passeranno costantemente la linea. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE

