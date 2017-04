Monaco Borussia Dortmund/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Champions League 2017)

Probabili formazioni Monaco Borussia Dortmund: Thomas Lemar contro Matthias Ginter (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI MONACO BORUSSIA DORTMUND: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE (CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Monaco Borussia Dortmund va in scena alle ore 20:45 di mercoledì 19 aprile; ritorno dei quarti di finale della Champions League 2016-2017 con i transalpini che sono davvero vicini al traguardo della semifinale, avendo vinto l’andata per 3-2. Il Borussia Dortmund, che la scorsa settimana era stato condizionato dall’attentato subito la sera prima, ha ora il difficile compito di segnare due gol al Louis II senza incassarne; si può fare per la squadra di Thomas Tuchel, ma la sensazione è che questo Monaco sia cresciuto soprattutto in consapevolezza e maturità. A poche ore dal calcio d’inizio della partita, andiamo a leggere quello che i due allenatori hanno in mente tra dubbi, certezze e scelte in sospeso, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Monaco Borussia Dortmund.

MONACO BORUSSIA DORTMUND: PRONOSTICO E QUOTE - Monaco Borussia Dortmund è stata quotata dalla Snai: le scommesse per la partita di Champions League ci dicono che il segno 1 per la vittoria del Monaco ha una quota di 2,80, il segno X per il pareggio vale 3,85 mentre il segno 2 per la vittoria del Borussia Dortmund vale 2,30 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI MONACO - Bella notizia per Leonardo Jardim che ritrova Fabinho; sostituzione tra i centrocampisti, perchè questa volta a essere squalificato è Fabinho (che all’andata ha sbagliato un rigore) e dunque la costante tra le due partite è Joao Moutinho, che sarà titolare in mezzo al campo. Il resto della formazione non dovrebbe cambiare più di tanto: Glik e Jemerson formano la coppia centrale a protezione di Subasic, a destra non ce la fa Sidibé e dunque spazio ad Almamy Touré (in ballottaggio con Raggi) mentre Mendy sarà ovviamente impiegato sull’altra corsia. A fare le fasce a centrocampo, potendo trasformare il modulo in un 4-2-4 di stampo molto più offensivo, saranno come sempre Bernardo Silva e Lemar; davanti, al fianco dell’esperto Radamel Falcao, è esploso tutto il talento del diciottenne Kylian Mbappé, autore di una doppietta una settimana fa e sempre più decisivo per le sorti del Monaco.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND - E’ tornato Marco Reus, e questo può fare tutta la differenza del mondo per Tuchel: il leader del Borussia Dortmund si riprende la sua posizione sulla trequarti, può sostanzialmente occupare tutti i ruoli ma si dovrebbe posizionare a sinistra, lasciando a Ousmane Dembélé la destra e posizionando così Kagawa, il cui gol all’andata ha tenuto accesa la speranza, come trequartista alle spalle di Aubameyang sul quale sono riposte le maggiori speranze di qualificazione. Un reparto offensivo di grandissimo talento, che avrà ovviamente bisogno di supporto in mediana: Tuchel potrebbe scegliere la versatilità di Raphael Guerreiro per affiancare le geometrie di Weigl, c’è anche Gonzalo Castro mentre difficilmente sarà riproposto Sven Bender. In difesa si torna a giocare a quattro: Piszczek si allarga a sinistra, capitan Schmelzer si prende la sinistra con la coppia centrale formata da Papastathopoulos e Ginter.

MONACO (4-4-2): 1 Subasic; 38 A. Touré, 25 Glik, 5 Jemerson, 23 Mendy; 10 Bernardo Silva, 8 Joao Moutinho, 14 T. Bakayoko, 27 Lemar; 9 R. Falcao, 29 Mbappé

A disposizione: 16 De Sanctis, 24 Raggi, 34 Diallo, 6 Jorge, 7 Dirar, 18 Germain, 33 I. Cardona

Allenatore: Leonardo Jardim

Squalificati: Fabinho

Indisponibili: Sidibé, G. Carrillo, Boschilia

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): 38 Burki; 26 Piszczek, 25 Papastathopoulos, 28 Ginter, 29 Schmelzer; 33 Weigl, 13 Raphael Guerreiro; 7 O. Dembélé, 23 Kagawa, 11 Reus; 17 Aubameyang

A disposizione: 1 Weidenfeller, 37 Durm, 30 Passlack, 6 S. Bender, 27 Gonzalo Castro, 8 Sahin, 9 Emre Mor

Allenatore: Thomas Tuchel

Squalificati: -

Indisponibili: Bartra, Gotze, Schurrle

