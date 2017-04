Moviola Champions League / Kassai, disastro al Bernabeu: CR7 ringrazia (Real Madrid-Bayern Monaco)

Moviola Real Madrid-Bayern Monaco (LaPresse)

MOVIOLA CHAMPIONS LEAGUE, REAL MADRID-BAYERN MONACO: DISASTRO KASSAI - Real Madrid-Bayern Monaco ci ha regalato grandi emozioni ma pure molti episodi da moviola che hanno bocciato l’operato dell’arbitro Kassai e dei guardalinee nel ritorno del quarto di finale di Champions League al Santiago Bernabeu. Direttamente imputabili all’arbitro sono gli errori sulle espulsioni: avrebbe meritato il cartellino rosso Casemiro del Real Madrid, graziato invece da Kassai, mentre davvero incredibile è il secondo giallo per Arturo Vidal, che era entrato chiaramente sul pallone in anticipo sull’avversario ed invece è stato ammonito, facendo scattare l’espulsione dal momento che il centrocampista cileno del Bayern Monaco era già stato ammonito una prima volta dopo soli cinque minuti. Due episodi già molto gravi, dal momento che avrebbe dovuto trovarsi in 10 uomini il Real Madrid ed è stato invece il Bayern a ritrovarsi in inferiorità numerica in una sfida già difficilissima di suo, al Bernabeu e con la necessità di rimontare il Real, vittorioso all’andata in Baviera.

Ci sono poi gli errori dei guardalinee, perché ben due dei tre gol segnati da Cristiano Ronaldo erano in realtà in fuorigioco. Se minimo è stato l’errore sul gol del 3-2 (questione davvero di centimetri), è stato invece molto pesante quello sul 2-2, in occasione del quale CR7 era davanti all’ultimo difensore in modo piuttosto evidente. Errore ancora più pesante perché arrivato in un momento decisivo della sfida: il Bayern, vincendo per 2-1 al 90’, era riuscito a portare i quarti ai supplementari, ma il gol del pareggio del Real ha davvero messo in salita la sfida per i tedeschi, già ridotti in 10 per l’ingiusta espulsione di Vidal. Poi è arrivato il terzo gol di Ronaldo - come detto, anche quello in fuorigioco sia pure di pochissimo - ed il sipario è definitivamente calato sull’avventura del Bayern Monaco in questa edizione della Champions League.

