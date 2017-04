PAGELLE/ Barcellona-Juventus: i voti della partita (Champions League 2017 - primo tempo)

Pagelle Barcellona Juventus (Foto LaPresse)

PAGELLE BARCELLONA JUVENTUS: I VOTI DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2017). IL PRIMO TEMPO - È arrivato il momento di dare i voti al protagonista del primo tempo di Barcellona-Juventus, match valido per il ritorno dei quarti di Champions League 2016-2017: dopo i primi quarantacinque minuti il punteggio è fermo sullo 0-0, con la squadra di Allegri che ha raggiunto il primo obiettivo di non concedere gol agli avversari nella prima frazione di gioco. Com'era lecito attendersi i blaugrana attaccano a testa bassa e i bianconeri si trincerano nella propria trequarti per non far andare al tiro Messi (6,5) e compagni. Non sembra in serata Suarez (5,5) che finora non è assolutamente riuscito a mettere nel mirino la porta di Buffon (6) per errori suoi e per le coperture di Chiellini (6,5) e Bonucci (7) che come al solito non fanno sconti a nessuno. Dall'altra parte del campo Higuain (5,5) per due volte ha avuto la possibilità di lasciare il segno ma gli è mancato il guizzo vincente. L'occasione più pericolosa capita sui piedi di Messi che però sbaglia praticamente un rigore in movimento angolando troppo il sinistro e spedendo il pallone a lato. Nemmeno Rakitic (6) e Cuadrado (6) riescono a centrare il bersaglio grosso, nessun gol ma tante emozioni e tanti capovolgimenti di fronte. VOTO BARCELLONA 6 - L'assedio dei blaugrana nella trequarti bianconera per adesso non dà i suoi frutti, al netto di qualche errore la difesa della Juventus si conferma impenetrabile. MIGLIORE BARCELLONA: MESSI 6,5 - La Pulce è quello che crea il maggior numero di pericoli nell'area rigore di avversaria anche se sciupa le occasioni che si crea faticosamente. PEGGIORE BARCELLONA: NEYMAR 5,5 - Qualche incursione sulla fascia sinistra ma il brasiliano sembra avere le polveri bagnate, inoltre rimedia un'ammonizione pesantissima visto che è diffidato e dunque salterebbe l'andata delle semifinali. VOTO JUVENTUS 6 - I bianconeri adempiono pienamente al loro dovere: parcheggiare un pullman davanti a Buffon e distendersi in contropiede (soprattutto nel primo quarto d'ora). MIGLIORE JUVENTUS: BONUCCI 7 - Onnipresente nella trequarti avversaria, ferma tutte le incursioni dei blaugrana nell'area di rigore. PEGGIORE JUVENTUS: HIGUAIN 5,5 - Un paio di occasioni che l'argentino non riesce a sfruttare, e in fase difensiva perde tanti palloni favorendo le ripartenze dei blaugrana. (Stefano Belli)

