Pronostici Champions League/ Le scommesse sulle partite di ritorno dei quarti (oggi, 19 aprile 2017)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DEI QUARTI (RITORNO, OGGI 19 APRILE 2017) – Mercoledì 19 aprile si giocano, entrambe alle ore 20;45, le due partite di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2016-2017 che chiuderanno il quadro del turno; stiamo per conoscere le ultime due qualificate alle semifinali e dunque dobbiamo porre particolare attenzione nei nostri pronostici, con i quali proveremo a ipotizzare quale possano essere le squadre che proseguiranno il loro percorso. Trattandosi di una sfida in andata e ritorno poi, non è detto che la squadra che riuscirà a vincere questa sera sarà quella che riuscirà a prendersi la qualificazione, così come è ovvio che, partendo dai risultati maturati una settimana fa, il pareggio possa andare bene a una delle due squadre in campo ma non all’altra. E dunque vediamo subito quali sono le due partite che ci attendono e come si potrebbero risolvere, stabilendo anche chi sia in vantaggio per arrivare alla semifinale di Champions League.

PRONOSTICO BARCELLONA-JUVENTUS (andata 0-3) – Con qualunque altra squadra coinvolta avremmo molto probabilmente parlato di una Juventus già in semifinale; qui però i bianconeri se la vedono con il Barcellona, e allora anche il 3-0 di otto giorno fa potrebbe non bastare. Non è tanto la scaramanzia a parlare, quanto la storia recente: i blaugrana agli ottavi hanno ribaltato addirittura uno 0-4 (non ci era mai riuscito nessuno) ma analizzando ancor più a fondo lo storico dei risultati catalani scopriamo che una remuntada che sembrava semi-impossibile non si è verificata per la prima volta. Va ricordato infatti il 4-0 con cui il Barcellona schiantò il Milan di Massimiliano Allegri, che all’andata aveva vinto 2-0; tuttavia, girando il discorso, va anche detto che un 3-0 rimane un 3-0 e che la Juventus sembra difensivamente più solida del Psg, come del resto hanno ricordato i media spagnoli dopo la partita di andata. Insomma: i bianconeri viaggiano verso la semifinale, ma dovranno stare attenti a una squadra che anche in piena difficoltà (e senza Neymar) hanno pur sempre segnato tre gol alla Real Sociedad alla vigilia di Pasqua. Il nostro pronostico per la serata parla di una vittoria del Barcellona (segno 1) ma a superare il turno potrebbe comunque essere la Juventus.

PRONOSTICO MONACO-BORUSSIA DORTMUND (andata 2-3) – Il gol segnato da Shinji Kagawa nel finale della partita di andata potrebbe segnare la differenza: senza la rete del giapponese il Monaco avrebbe potuto anche perdere 2-0 in casa e garantirsi la semifinale, così deve stare molto attento. E’ difficile analizzare questa partita: una settimana fa la gara del Signal Iduna Park è stata fortemente condizionata dal grave attentato al pullman della squadra tedesca, scioccata e con un giocatore in ospedale senza aver ben capito cosa fosse successo. Il Monaco ha fatto la sua onesta partita e dimostrato di avere una serie di giovani di grande qualità e una squadra quadrata e organizzata, ma il ritorno potrebbe essere ben diverso. Però si gioca al Louis II, e cioè in casa della squadra del Principato; anche per questo motivo il Monaco parte favorito, oltre al fatto di potersi comunque permettere di perdere (0-1 o 1-2) ed essere comunque in semifinale di Champions League per la prima volta dai tempi di Didier Deschamps (sono passati 13 anni). Staremo a vedere; diciamo che questa sera la partita potrebbe finire in parità (segno X), è questo il nostro pronostico e, dunque, va da sé che a superare il turno e proseguire la sua corsa europea sarebbe il Monaco di Leonardo Jardim.

