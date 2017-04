Risultati Champions League/ Diretta gol live score dei quarti: Barcellona Juventus (ritorno, oggi)

Risultati Champions League: Juventus a caccia della semifinale (Foto LaPresse)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE DEI QUARTI (RITORNO, OGGI 18 APRILE 2017) – Mercoledì 19 aprile è il giorno dedicato agli altri due quarti di finale di Champions League 2016-2017, di cui si gioca il ritorno alle ore 20:45. Barcellona Juventus e Monaco Borussia Dortmund: sono queste le due partite che ci attendono e naturalmente grande attenzione è riposta sui bianconeri, che vanno al Camp Nou a 14 anni di distanza dal 2-1 che aveva permesso loro di volare in semifinale di Champions League.

Corsi e ricorsi storici ovviamente; all’epoca per altro la partita di andata era finita 1-1, mentre qui partiamo da un netto 3-0 a favore della Juventus. In Spagna sono convinti che il Barcellona non riuscirà a mettere in piedi un’altra rimonta come quella contro il Psg; anche se i blaugrana hanno subito un gol in meno rispetto all’ottavo di andata c’è la sensazione che la squadra di Massimiliano Allegri sia un avversario ben più tosto e che segnarle quattro gol sia impresa al di là della portata di una squadra che sabato ha faticato anche in campionato.

Sia come sia, la Juventus sa bene di non potersi fidare perché al Camp Nou le cose potrebbero drasticamente cambiare e farlo anche in fretta; la qualificazione alla semifinale è oggettivamente e onestamente vicina e nell'ambiente bianconero serpeggia ottimismo come è giusto che sia, ma bisognerà mettere in campo tutto quello che si ha senza pensare al 3-0.

Stesso discorso per il Monaco, che parte dall’ottimo 3-2 del Signal Iduna Park; la formazione del Principato ha dimostrato tutto il suo valore prendendosi una vittoria esterna importantissima, ma la serata dello scorso martedì è stata strana e condizionata inevitabilmente dall’attentato che ha colpito l'autobus sul quale viaggiavano i calciatori del Borussia Dortmund.

I quali ovviamente non sono scesi in campo con la giusta serenità; questa sera la partita rischia di essere piuttosto diversa da quella vista una settimana fa, perché nel frattempo il Borussia Dortmund ha ripreso vigore (come ha dimostrato in Bundesliga) e nel corso della stagione ha dimostrato di essere squadra temibilissima su qualunque campo (nel girone eliminatorio è arrivato davanti al Real Madrid senza perdere contro i blancos).

Staremo quindi a vedere quale sarà l’esito di queste due partite; ci auguriamo che la Juventus compia la grande impresa e si qualifichi per la semifinale, che sarebbe la seconda negli ultimi tre anni, sarebbe l’unica rappresentante del nostro calcio ad arrivare a questo punto delle due grandi manifestazioni europee. In ogni caso ci attendono due partite davvero di grande qualità, e potrebbero non bastare i 90 minuti dei tempi regolamentari per conoscere le altre due semifinaliste della Champions League 2016-2017.

Mercoledì 19 aprile

ore 20:45 Barcellona-Juventus (andata 0-3)

ore 20:45 Monaco-Borussia Dortmund (andata 3-2)

