Taranto Paganese/ Streaming video e diretta Sportubetv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Taranto Paganese si recupera 24 giorni dopo il rinvio (Foto LaPresse)

DIRETTA TARANTO-PAGANESE: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Taranto Paganese sarà diretta dall’arbitro Davide Andreini; si gioca alle ore 14.30 di mercoledì 19 aprile e la partita è valida per il recupero della trentunesima giornata di Lega Pro 2016-2017 (girone C); allo Iacovone si sarebbe dovuto giocare il 26 marzo, ma la Lega aveva deciso per il rinvio a causa della grave aggressione subita da calciatori e staff del Taranto da parte dei propri “tifosi”.

E’ una partita delicatissima per gli ionici che, anche in virtù della gara in meno, si ritrovano adesso all’ultimo posto in classifica dovendo recuperare terreno per provare se non altro a prendersi i playout e lì giocarsi la salvezza; per la Paganese invece la sfida è un’occasione per blindare i playoff, perchè vincere significherebbe mettere 4 punti tra sè e la Fidelis Andria (attualmente undicesima) ma anche andare a mettere pressione alla coppia formata da Cosenza e Virtus Francavilla che occupa il sesto posto.

Il Taranto non ha mai abbandonato le ultime posizioni in classifica; fino a ottobre è rimasto comunque in zona salvezza, ma al termine di una serie di undici gare senza vittorie si è ritrovato penultimo. Qualche timida reazione c’è stata, ma l’ultima vittoria dei pugliesi data 25 febbraio (contro il Catanzaro): da allora cinque sconfitte e due pareggi e Salvatore Ciullo, che aveva esordito con il botto (2-0 al Foggia) ha ottenuto appena 5 punti in otto partite. Il dato che preoccupa ancor più è il fatto che il Taranto non segna da 289 minuti: appena 24 le reti segnate in questo campionato per gli ionici.

La Paganese ha confermato quest’anno le belle cose che aveva mostrato nel campionato scorso: anche allora era riuscita a rimanere nelle zone medio-alte della classifica, ma questa volta entrare nelle prime dieci significa andare ai playoff. Un girone di ritorno ottimo per gli uomini di Gianluca Grassadonia: da febbraio la squadra ha svoltato vincendo sette delle dieci partite giocate con un totale di 23 punti, prima di quel punto i campani avevano 6 vittorie e 5 pareggi a fronte di ben 12 sconfitte. Paganese che funziona anche in trasferta, dove ha vinto 6 partite; ha il nono miglior rendimento esterno del girone C laddove il Taranto è terzultimo per punti centrati in casa.

Passando ad analizzare le probabili formazioni, il Taranto si dovrebbe schierare con un 4-3-3 nel quale davanti al portiere Contini c’è una linea con Nigro-Magri centrali e De Giorgi a destra con capitan Pambianchi a sinistra; Lo Sicco e Sampietro sulle mezzali con Maiorano davanti alla difesa, tridente offensivo costruito con Emmausso (uno dei giocatori più positivi in questa stagione) e Alessio Viola sugli esterni, lasciando a Magnaghi il ruolo di prima punta.

Nella Paganese Liverani tra i pali; Picone e Alcibiade esterni con De Santis e Carillo da centrali, a centrocampo in assenza di Pestrin ci sarà Tagliavacche attorno al quale ruoteranno Juan Alberto Mauri e Tascone, nel tridente offensivo recupera Reginaldo che dunque giostrerà da attaccante centrale, con Cicerelli spostato a sinistra e uno tra Firenze e Bollino dall’altra parte.

Le quote Snai che riguardano la partita dello stadio Iacovone parlano di equilibrio: il segno 1 per la vittoria del Taranto vale 24,5 contro il 2,90 che accompagna la vittoria della Paganese (segno 2) e dunque si punta su fattore campo e voglia di riscatto per gli ionici. Il segno X per il pareggio vi farebbe guadagnare 3,00 volte la somma che avrete deciso di puntare.

Come tutte le partite di Lega Pro, anche Taranto Paganese non sarà trasmessa in diretta tv; potrete tuttavia avvalervi del servizio di diretta streaming video grazie al portale Sportube.tv, che ha in gestione le gare stagionali del campionato e per il quale è necessario versare una quota per l’abbonamento.

© Riproduzione Riservata.