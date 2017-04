Video/ Barcellona Juventus (0-0): highlights della partita (Champions League 2017)

Video Barcellona Juventus (LaPresse)

VIDEO BARCELLONA JUVENTUS (RISULTATO FINALE 0-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2017) - La Juventus pareggia 0-0 al Camp Nou, elimina il Barcellona e vola in semifinale di Champions League. Il Barcellona si ferma dopo 29 vittorie consecutive casalinghe in Europa, non segna a un Gigi Buffon la cui imbattibilità dura da cinque partite intere e continua a stupire per l’organizzazione e la solidità difensiva, ma non solo: ha anche le occasioni per far male ai blaugrana, due nel primo tempo con Gonzalo Higuain (che tira alto nella prima occasione e si fa bloccare con Ter Stegen nella seconda) e due con Juan Cuadrado nella ripresa, con il colombiano che a destra fa la differenza sfondando a ripetizione. La partita è come la aspettavamo: il Barcellona parte a spron battuto e controlla il pallone per circa il 70% del tempo, ma la Juventus è attenta e chiude i varchi. Ci prova Messi in un paio di occasioni ma non trova la porta, e di fatto il dato impressionante è che Gigi Buffon non deve di fatto mai compiere una parata, se non un intervento su un cross velenoso quando i buoi blaugrana erano già ampiamente scappati. Un Barcellona che cresce come una marea, ma che non fa male: certo fa soffrire i tifosi della Juventus, specialmente nel secondo tempo quando si riversa in massa nella trequarti avversaria e spreca a ripetizione. Messi è il giocatore che suona la carica, ma è impreciso: non inquadra mai la porta, nemmeno quando ce l’ha spalancata davanti e deve solo spingere in rete ma la palla gli capita sul destro. Suarez assente, Neymar gioca contro il mondo e l’intera difesa bianconera, sfonda due volte di grande qualità ma non ha mai la mira o la lucidità per sbloccare la partita. Passano i minuti e la Juventus cresce di colpi: i bianconeri, già pericolosi al 50’ e al 53’ con due iniziative di Cuadrado, non crollano nemmeno quando un’ingenuità do Alex Sandro genera l’ammonizione di Khedira che, diffidato, salterà la semifinale di andata. Un sinistro a giro di Sergi Roberto è l’ultimo squillo blaugrana: da lì in avanti la Juventus controlla e riparte, Khedira non vede Mandzukic solo in area e passa il pallone a Ter Stegen e Lemina manda fuori il sinistro sporco (con deviazione), ma la qualificazione è fatta. Finisce con il Camp Nou che inneggia comunque ai suoi giocatori, ma a uscire esultando è la Juventus: venerdì conoscerà la sua avversaria per la semifinale di Champions League.

