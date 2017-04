Video/ Leicester Atletico Madrid (1-1): highlights e gol della partita (Champions League 2017)

Atletico Madrid, quattro volte in fila ai quarti di Champions League (LaPresse)

VIDEO LEICESTER ATLETICO MADRID (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Si arresta ai quarti di finale la favola europea del Leicester che, dopo aver incantato l'Inghilterra vincendo la Premier League, quest'anno ha voluto replicare l'impresa in Champions League, prima con Ranieri e poi con il subentrante Shakespeare: ma Vardy e compagni si sono dovuti arrendere all'Atletico Madrid, una delle squadre più solide d'Europa che per la terza volta nelle ultime quattro edizioni approda alle semifinali. Dopo l'1 a 0 dell'andata al Vicente Calderon, al King Power Stadium i colchoneros mettono definitivamente in cassaforte la qualificazione nella prima frazione di gioco quando Saul Niguez ha realizzato il gol che di fatto ha spento le speranze di rimonta delle Foxes che speravano di potersi limitare a segnare una sola volta per andare ai supplementari e invece si sono ritrovati a dover fare tre reti per sperare nel passaggio del turno, un'impresa difficilissima già a prescindere e che diventa una missione praticamente impossibile quando hai di fronte una delle squadre che prende meno gol a livello continentale. Nell'intervallo Shakespeare prova a scuotere i suoi e con un paio di cambi azzeccati (Chilwell e Ulloa al posto di Benalouane e Okazaki) prova a cambiare l'inerzia della partita, se non altro Vardy riesce a pareggiare i conti e a ridare entusiasmo al pubblico del King Power Stadium che si era ammutolito dopo il gol di Saul Niguez. Nell'ultimo terzo di gara il Leicester va a caccia del secondo gol per riaprire un discorso qualificazione che sembrava ampiamente chiuso, ma come al solito gli uomini di Simeone si arroccano davanti alla porta di Oblak e a queste condizioni fare gol diventa semplicemente proibitivo. Ora l'Atletico Madrid può mettersi comodo e gustarsi i rimanenti quarti di finale dai quali usciranno le squadre che potrebbero essere le prossime avversarie dei colchoneros. Con l'uscita di scena del Leicester l'Inghilterra rimane senza squadre nella massima competizione europea per club e ora punta sul Manchester United ancora in lizza per il successo finale in Europa League.

VIDEO LEICESTER ATLETICO MADRID (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2017) LE DICHIARAZIONI - Dopo la gara il tecnico del Leicester, Craig Shakespeare, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Dovevamo dare tutto in campo e lo abbiamo fatto, dovevamo spaventare gli avversari e ci siamo riusciti. Perdere contro una squadra come l'Atletico Madrid non è affatto un demerito, ci sta di essere eliminati da una delle squadre più solide d'Europa. Dopo il gol di Vardy l'inerzia era dalla nostra parte ma non siamo riusciti a sfruttarla per compiere l'impresa. Ma passiamo ritenerci soddisfatti e tutto l'ambiente dev'essere estremamente orgoglioso per il lungo cammino compiuto in Europa".

Le parole del tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Simeone: "Sono davvero emozionato di poter dire di essere in semifinale per la terza volta negli ultimi quattro anni, ma soprattutto orgoglioso dei miei ragazzi che per l'ennesima volta hanno dimostrato tutto il loro valore. Voglio fare i complimenti al Leicester che si è rivelato un avversario validissimo giocando benissimo soprattutto quest'oggi, mettendoci in seria difficoltà soprattutto sulle corsie esterne, con i cambi ho fatto rifiatare un po' di uomini che erano a corto di energie anche se i giocatori subentrati hanno impiegato tempo a carburare e a entrare in partita".

CLICCA QUI PER IL VEDERE IL VIDEO LEICESTER ATLETICO MADRID (1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2017, da sportmediaset)

© Riproduzione Riservata.