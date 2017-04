Akragas Siracusa/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Akragas Siracusa, Foto LaPresse

DIRETTA AKRAGAS SIRACUSA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 2 APRILE 2017) - Akragas Siracusa, diretta dal signor Camplone di Pescara, domenica 2 aprile alle ore 14.30, sarà il derby siciliano che aprirà il programma domenicale della tredicesima giornata del girone di ritorno nel gruppo C di Lega Pro 2016-2017. I padroni di casa mantengono due punti di vantaggio sulla zona play out, dopo sette punti conquistati nelle ultime tre partite di campionato.

Dopo aver battuto Taranto e Matera, l'Akragas ha imposto lo zero a zero interno ad un Melfi che era reduce da tre successi consecutivi. Risultato particolarmente importante in chiave salvezza, non solo perché ottenuto in trasferta, ma anche perché ha impedito ai diretti avversari di portarsi ad un solo punto di distanza dalla compagine siciliana. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (32^GIORNATA)

Il Siracusa mantiene il sesto posto in classifica, ma per la squadra di Sottil, reduce da cinque vittorie consecutive, il pari interno contro la Reggina ha rappresentato un'occasione perduta, con la fame di punti-salvezza degli amaranto che ha portato l'attacco siracusano a restare bloccato nel momento in cui sarebbe servito l'assalto finale per la vittoria. E l'attacco al quinto posto della Virtus Francavilla è andato a vuoto.

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni della sfida allo stadio Esseneto di Agrigento: Akragas schierato con Pane in porta, alle spalle della difesa a tre composta dal brasiliano Cazé da Silva, da Mileto e da Riggio. Bramati, Coppola e Palmiero saranno i tre centrali di centrocampo nella linea a cinque con Longo che sarà impiegato sulla corsia laterale di destra e Sepe che sarà impiegato sulla corsia laterale di sinistra. Salvemini e Cocuzza saranno confermati in coppia sul fronte offensivo.

Il Siracusa scenderà invece in campo con Santurro tra i pali, mentre al centro della difesa mancherà Turati, espulso nel match interno contro la Reggina. A far coppia con Pirrello ci sarà il francese Diakité, mentre Dentice a destra e Malerba a sinistra saranno i due esterni laterali della linea a quattro. L'argentino Spinelli e Palermo a centrocampo saranno i vertici arretrati dietro i tre incursori, l'altro argentino Longoni, il brasiliano Dentello Azzi e Valente. La boa d'attacco, nel ruolo di unica punta, sarà Pippo Scardina.

Il tecnico dell'Akragas, Di Napoli, aveva spiegato come la salvezza fosse l'obiettivo fondamentale per gli agrigentini a prescindere da come sarebbe stata ottenuta. Gli ultimi risultati vedono i biancazzurri però poter puntare anche al pass diretto per restare in Lega Pro, col 3-5-2 del mister finalmente equilibrato tra difesa ed attacco. Il 4-2-3-1 di Sottil ha subito invece una frenata inaspettata contro la Reggina, in una partita in cui il furore agonistico dei calabresi ha imposto il pari agli aretusei che avevano vinto nove delle precedenti dieci partite disputate in casa.

Derby di difficile lettura e l'equilibrio delle quote offerte dai bookmaker lo dimostra. Il fattore campo consente all'Akragas di avere un lieve favore nei pronostici, con vittoria interna quotata 2.65 da Eurobet, mentre Paddy Power fissa a 3.15 la quota dell'eventuale pareggio e Bet365 a 2.88 la quota relativa alla vittoria del Siracusa in trasferta. La partita non sarà trasmessa in diretta tv, ma Akragas Siracusa, domenica 2 aprile 2017 alle ore 14.30, potrà essere seguita in diretta streaming video da tutti gli appassionati muniti di abbonamento al portale internet sportube.tv. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (32^GIORNATA)

