Arsenal Manchester City/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Arsenal-Manchester City (Foto LaPresse)

DIRETTA ARSENAL-MANCHESTER CITY: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (PREMIER LEAGUE 2017, OGGI) - Arsenal-Manchester City sarà diretta dall’arbitro Andre Marriner: alle ore 17 (italiane) di domenica 2 aprile le due squadre si incrociano nella trentesima giornata di Premier League 2016-2017. Sia i Gunners che i Citizens devono ancora recuperare delle partite; due per l’Arsenal e una per il City, il che significa che la situazione di classifica - Manchester City terzo a 57 punti, Arsenal sesto a 50) non si può definire completa, anche in considerazione del fatto che il Tottenham (secondo a 59) ha a sua volta una gara in meno mentre sono due quelle che deve recuperare il Manchester United, attualmente quinto con 2 punti in più sull’Arsenal.

In ogni caso il copione è scritto: le due squadre in campo all’Emirates Stadium vanno a caccia di un posto nella prossima Champions League, obiettivo minimo dopo che la corsa al titolo si è definitivamente esaurite (il Chelsea ha 69 punti e una partita in meno). In termini generali questa è una stagione deludente per entrambe: di sicuro per l’Arsenal, che sta affrontando il punto più buio della gestione Arsène Wenger.

L’eliminazione agli ottavi di Champions League è quasi un dogma del passato recente, ma stavolta è arrivata con 2-10 complessivo contro il Bayern Monaco; in campionato i Gunners rischiano di rimanere fuori dalle prime quattro per la prima volta da quando esiste la fase a gironi di coppa e, anche in virtù dei due rinvii in Premier League, l’ultima vittoria è datata 11 febbraio (2-0 all’Hull City), con la squadra che nel girone di ritorno ha ottenuto appena tre successi nelle otto partite giocate. A parziale consolazione la qualificazione alla semifinale di FA Cup che, guarda caso, sarà proprio contro il Manchester City (il 23 aprile).

Dalle parti dell’Etihad non stanno certo meglio: l’arrivo in panchina di Pep Guardiola e la solita disponibilità economica lasciavano intendere che il club potesse riprendersi il titolo nazionale (manca dal 2014) e invece questa stagione rischia di essere la peggiore dal 2010, quando la squadra arrivò quinta in campionato senza vincere trofei. Anche il City è già fuori dalla Champions: eliminazione aggravata dalla caratura dell’avversario (il Monaco, talentuoso ma certamente inferiore) e dal 5-3 con cui gli inglesi avevano vinto la partita di andata.

Guardiola non ha dato quel valore aggiunto che ci si aspettava, facendo affiorare qualche dubbio sulla concretezza del suo stile di gioco fuori dal contesto Camp Nou; i tanti infortuni nel corso dell’anno sono solo una parziale giustificazione del crollo, la FA Cup sarebbe un contentino e nulla più per una squadra costruita per ben altri orizzonti.

E’ difficile anche valutare le probabili formazioni: nell’ultima uscita di campionato l’Arsenal ha schierato un 4-1-4-1 con Granit Xhaka davanti alla difesa, Welbeck da prima punta con Sanchez e Walcott sugli esterni, lasciando invece a Oxlade-Chamberlain e Ramsey il compito di agire al centro. Qualcosa potrebbe cambiare: possibile defezione per Petr Cech in porta, da valutare Mesut Ozil che era tornato a giocare in FA Cup ma poi ha saltato la trasferta contro il West Bromwich.

Nel Manchester City non dovrebbe esserci Kevin De Bruyne, lasciato in tribuna anche dal Belgio, e si dovrebbe continuare con Caballero tra i pali; nel 4-1-4-1 di Guardiola Fernandinho sarà ancora favorito per giocare da terzino destro, con Stones e Otamendi centrali e Yaya Touré a protezione della difesa, mentre Sterling ha ricevuto l’ok per giocare dopo i problemi alla schiena e dunque dovrebbe essere uno dei due esterni (con Leroy Sané dall’altra parte). In caso di defezione di De Bruyne potrebbe essere Nolito il prescelto.

Potenzialmente grande spettacolo, nei fatti potrebbe non essere così: Arsenal e Manchester City sono squadre capaci di grandi fiammate con le quali possono risolvere una partita, per contro vanno in grande difficoltà quando colpite e faticano a riorganizzarsi. La situazione di classifica non ammette sconti e per questo motivo a dominare in campo potrebbe essere la paura di una sconfitta che allontanerebbe ancor più le due squadre dalla lotta al quarto posto; non giocare la Champions League potrebbe voler dire addio ad alcuni giocatori della rosa e un mercato estivo al ribasso. Staremo a vedere…

Sono disponibili le quote Snai per scommettere sulla partita dell’Emirates: il segno 1 per la vittoria dell’Arsenal vale 3,00, per il segno X (pareggio) siamo a 2 mentre la vittoria del Manchester City (segno 2) porterà in dote 2,30 volte la somma che avrete deciso di giocare. La situazione di classifica, più che il fattore campo, sembra dunque poter fare la differenza in questa gara.

Arsenal-Manchester City sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 3, e sarà dunque un appuntamento in esclusiva per tutti gli abbonati al bouquet satellitare; in assenza di un televisore sarà possibile avvalersi del servizio di diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

