Bassano AlbinoLeffe/ Streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bassano AlbinoLeffe, Foto LaPresse

DIRETTA BASSANO ALBINOLEFFE: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Bassano-AlbinoLeffe sarà diretta dall'arbitro Eduart Pashuku; allo stadio Mercante le due squadre giocano domenica 2 aprile alle ore 16:30 e si tratta di una partita, per la trentaduesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017, che vale un posto nei playoff. Entrambe sono reduci da una sconfitta, ma a stare peggio è senza ombra di dubbio il Bassano: la formazione giallorossa, da poco affidata a Valerio Bertotto, ha infilato una clamorosa serie di sette ko consecuvi e, partita per la promozione, rischia addirittura di rimanere fuori dalla griglia degli spareggi.

Nell'ultimo turno i giallorossi hanno perso di misura nel sentito derby contro il Padova, non demeritando ma dovendo comunque soccombere. Anche l'Albinoleffe nella sfida precedente ha dovuto subire una sconfitta, arrendendosi fra le mura amiche contro il Modena. I seriani hanno tre punti in più rispetto agli avversari e attualmente stazionano all'ottavo posto soprattutto grazie ad una difesa rocciosa e molto attenta. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Andiamo ora a dare uno sguardo alle probabili formazioni che scenderanno sul terreno di gioco, iniziando dai padroni di casa del Bassano Virtus. La squadra veneta avrà tutta la rosa a disposizione, escluso il difensore centrale Pasini, che proprio contro il Padova ha rimediato una doppia ammonizione ed è stato squalificato. Il Bassano può sorridere visto che l'elenco dei diffidati è vuoto, eccezion fatta per la presenza del terzino destro Giovanni Formiconi, che ha accumulato quattro ammonizioni in stagione.

Il modulo con il quale si schiererà il Bassano sarà il 4-3-2-1 con l'albero di Natale e gli interpreti saranno il portiere Rossi, i quattro difensori Formiconi, Soprano, capitan Bizzotto e Stevanini, i tre centrocampisti Zibert, Gerli e Laurenti, i due trequartisti Minesso e Candido e l'unica punta centrale Fabbro.

L'Albinoleffe invece dovrà rinunciare a due infortunati, l'estremo difensore Achille Coser e la punta centrale Francesco Virdis. Fra i diffidati l'unico a rischio squalifica è il mediano Massimo Loviso, con quattro cartellini gialli sulle spalle. L'allenatore Massimiliano Alvini utilizzerà il modulo di base 3-5-2, avvalendosi del portiere Nordi, dei tre difensori Scrosta, Zaffagnini e capitan Gavazzi, dei due esterni Gonzi e Anastasio, dei tre centrocampisti centrali Di Ceglie, Giorgione e Loviso e delle due punte centrali Mastroianni e Montella.

Essendo uno scontro fra due squadre con lo stesso obiettivo, nei primi minuti la gara fra Bassano Virtus e Albinoleffe non sarà esaltante. Le due compagini vorranno studiarsi e non scoprirsi troppo rischiando di essere bucate da un contropiede mortifero. La ripresa potrebbe regalare qualche emozione in più, visto che i padroni di casa dovranno obbligatoriamente rischiare per cercare di sbloccare il punteggio e portare a casa la piena posta in palio, che significherebbe puro ossigeno.

Secondo il bookmaker Intralot, una delle agenzie di scommesse ad aver stilato questa partita di Lega Pro, il Bassano Virtus è favorito vista la quota 2.50, con il pareggio che paga 3.10 volte e la vittoria esterna dell'Albinoleffe 2.80.

Bassano-AlbinoLeffe non sarà trasmessa in diretta tv, come tutte le partite di Lega Pro della stagione; tuttavia sarà possibile assistere alla gara in diretta streaming video, grazie al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per questa serie e per accedere al quale - da quest'anno - è necessario pagare una quota per l'abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.