CLASSIFICA MARCATORI SERIE A / Capocannoniere: Dzeko in testa, Higuain affronta il suo passato (30^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, CAPOCANNONIERE: MERTENS CONTRO HIGUAIN AL SAN PAOLO - Il big match della giornata è sicuramente Napoli-Juventus che si gioca stasera alle ore 20.45 allo Stadio San Paolo. Può essere questa partita fondamentale per la corsa allo Scudetto perchè può riaprirla o definitivamente chiuderla. La gara mette di fronte anche due calciatori importanti che lottano in testa alla classifica dei marcatori e cioè Dres Mertens e Gonzalo Higuain. Il belga ha segnato venti reti, mentre il Pipita è dietro di una. Sarà una gara complicata per l'argentino che quest'anno ha segnato due gol in due partite contro la sua ex squadra, ma che per la prima volta torna al San Paolo da avversario e non sarà accolto sicuramente da applausi. Domani poi toccherà a Mauro Icardi che sarà titolare in Inter-Sampdoria. Anche Maurito come il Pipita affronterà il suo passato contro la squadra che lo ha portato in Italia e lanciato nel calcio dei professionisti visto che a Barcellona aveva giocato solo nelle squadre giovanili. Proprio come il connazionale poi non si è lasciato molto bene con la sua ex squadra. Fino a questo momento ha segnato venti reti come Mertens.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, CAPOCANNONIERE: DZEKO IN TESTA, BELOTTI INSEGUE - Edin Dzeko si è preso la testa della classifica dei marcatori della Serie A con ventitré reti. Decisiva è stata la doppietta messa a segno ieri nell'anticipo contro l'Empoli. Il calciatore ha giocato una grande partita, dimostrando di essere subito entrato in forma dopo la sosta per le nazionali. Le due reti gli hanno permesso di superare Andrea Belotti che ora è dietro a ventidue gol. Il Gallo avrà però subito l'occasione di rifarsi, pronto a mettersi in evidenza nella gara contro l'Udinese alle ore 12.30. Belotti è un calciatore di grande spessore e sta giocando una stagione incredibile, vedremo se segnerà contro la squadra di Luigi Delneri. Ieri intanto ha smosso la sua classifica dei marcatori anche Ciro Immobile che ha segnato una rete importante che gli permette di salire a diciotto reti. Il suo gol riapriva un Sassuolo-Lazio che poi i biancocelesti ribalteranno dopo essere andati sotto nello storico del match. Interessante poi la sfida che metterà di fronte Marco Borriello, 12 gol, a Nestorovski, 10. I due si affronteranno in un Palermo-Cagliari dal sapore di salvezza.

