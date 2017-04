Calendario Motogp, LaPresse

CALENDARIO MOTOGP, GRAN PREMIO ARGENTINA 2017 TERMAS DE RIO HONDO: GLI ORARI DI PROVE, QUALIFICHE E GARA (7-8-9 APRILE 2017) - La MotoGp tornerà protagonista nel prossimo fine-settimana con il Gran Premio d’Argentina, secondo atto del Motomondiale 2017. C’è grande attesa per quanto potrà succedere sul circuito di Termas de Rio Hondo, che fa parte del calendario della MotoGp a partire dal 2014. Dopo un caotico Gran Premio in Qatar, caratterizzato dalla pioggia che ha fatto la sua comparsa nel deserto sia al sabato sia alla domenica, si attende la gara sudamericana per avere conferme su quanto abbiamo visto a Losail: Maverick Vinales confermerà il suo straordinario inizio di stagione? Valentino Rossi è quello zoppicante delle prove o quello della fantastica rimonta in gara? In Ducati Andrea Dovizioso continuerà a fare meglio di Jorge Lorenzo? Marc Marquez salirà sul podio dopo un debutto abbastanza anonimo? Insomma, i motivi per seguire fin dal venerdì le varie sessioni da Termas de Rio Hondo certamente non mancheranno.

Bisogna però sottolineare che per seguire il Gran Premio d’Argentina si dovrà fare i conti con le cinque ore di fuso orario che separano il circuito dall’Italia. Tutto sommato potrà anche essere un bene, perché tutto sarà spostato verso il pomeriggio italiano. Ecco dunque che venerdì 7 aprile le prime prove libere FP1 avranno inizio quando da noi saranno le 14.55, mentre la seconda sessione FP2 avrà inizio alle ore 19.05. Orari che possiamo definire ideali e che ci consentiranno di vivere anche un grande sabato pomeriggio: la terza sessione di prove libere FP3 prenderà il via alle ore 14.55 italiane di sabato 8 aprile, mentre la FP4 sarà alle ore 18.30 e sarà seguita dalle due sessioni delle qualifiche, con la Q1 alle ore 19.10 e la decisiva Q2 alle ore 19.35. Infine domenica 9 aprile saranno due gli appuntamenti da ricordare: il warm-up prenderà il via alle ore 15.40 italiane, mentre per la gara i semafori si spegneranno quando in Italia saranno le 21.00, per dare il via ad un Gran Premio che sarà dunque di prima serata per gli appassionati nostrani.

