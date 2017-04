Catanzaro Catania/ Info streaming video e direttaSportube.tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Foto LaPresse

DIRETTA CATANZARO CATANIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 2 APRILE 2017) - Catanzaro Catania, diretta dal signor Paterna di Teramo, sabato 2 aprile alle ore 14.30, sarà una sfida tra piazze importanti ma alle prese con un momento piuttosto difficile, nella tredicesima giornata di ritorno del girone C del campionato di Lega Pro. Calabresi reduci da un pareggio importante sul difficile campo della Juve Stabia, ma sempre alle prese con la bagarre della lotta per non retrocedere, quintultimi a pari punti con Taranto e Reggina, a due punti dalla salvezza diretta ma anche con tre sole lunghezze di vantaggio sulla Vibonese ultima in classifica.

In casa delle Vespe il Catanzaro ha sfiorato l'impresa, ribaltando il risultato nel primo tempo grazie alle reti messe a segno da Saraò e da Prestia, ma subendo al novantareesimo la beffa del gol del pareggio siglato da Kanouté, che ha strappato ai giallorossi due punti che sarebbero stati preziosissimi per la classifica. Resta in grande difficoltà anche il Catania, che nel match casalingo contro la capolista Foggia ha provato a lottare, ma non ha potuto fare altro che incassare la quarta sconfita consecutiva. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (32^GIORNATA)

Dopo l'addio di Petrone e l'arrivo di Pulvirenti come terzo allenatore stagionale, gli etnei sembrano aver mollato un po' gli ormeggi, in un campionato partito con il fardello di sette punti di penalizzazione. I dieci punti di vantaggio sulla zona play out garantiscono ai rossoazzurri una certa tranquillità in questo finale di stagione, ma i play off lontani solo un punto sembrano in realtà difficili da raggiungere se non arriverà un'inversione di tendenza.

Allo stadio Ceravolo scenderanno in campo queste probabili formazioni: Catanzaro padrone di casa schierato con De Lucia in porta, mentre Prestia e Sirri saranno i due difensori centrali, mentre Pasqualoni si muoverà sull'out di destra e Sabato sull'out di sinistra nella linea difensiva a quattro. Mancosu e Maita saranno i centrali di centrocampo, mentre il belga Van Ransbeeck si muoverà sulla fascia destra sulla mediana e Cunzi sarà l'esterno mancino. In attacco, Saraò farà coppia con Giuseppe Giovinco.

Risponderà il Catania con Pisseri estremo difensore, mentre il brasiliano Drausio e Bergamelli giocheranno al centro della retroguardia, con Parisi che sarà impiegato in posizione di terzino destro e Marchese in posizione di terzino sinistro. A centrocampo toccherà all'argentino Scoppa, Biagianti e Bucolo nel terzetto titolare, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Russotto, Di Grazia e Mazzarani.

Al 4-4-2 di Erra nel Catanzaro sarà contrapposto il 4-3-3 di Rigoli nel Catania. Gli etnei hanno provato ad opporre un assetto maggiormente spregiudicato alla capolista Foggia, ma è mancata la concretezza offensiva ad una squadra che forse non sembra credere nei play off: la fame di punti sarà decisiva al cospetto di un Catanzaro che vede la salvezza più che mai in bilico.

Quote equilibratissime, considerando il momento difficile per entrambe le squadre e un tasso tecnico che pende comunque a favore degli etnei. Vittoria esterna del Catania quotata 2.65 dai bookmaker secondo Betclic, mentre Snai propone a 2.70, quota praticamente equivalente, il successo interno calabrese e Paddy Power offre a 3.20 la quota relativa all'eventuale pareggio. Gli abbonati al sito sportube.tv potranno seguire via internet la diretta streaming video di Catanzaro Catania, sabato 2 aprile 2017 alle ore 14.30, mentre non ci sarà diretta tv dell'incontro. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (32^GIORNATA)

