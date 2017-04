Chievo Crotone/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Chievo Crotone, Foto LaPresse

DIRETTA CHIEVO CROTONE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 30^ GIORNATA) - Chievo Crotone sarà diretta dall'arbitro Calvarese e, per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, si gioca alle ore 15 di domenica 2 aprile. Per i calabresi quello contro i veneti sarà l'ennesimo pomeriggio da vivere come un'ultima spiaggia, vista la bruttissima situazione di classifica, che vede i pitagorici quasi del tutto certi di dover fare un mesto ritorno in Serie B dopo un solo anno di massima serie.

Situazione decisamente diversa in casa Chievo, dove la salvezza è ormai qualcosa di acquisito da diverse giornate e dove mister Maran sta facendo un ottimo lavoro, costruendo anno dopo anno una squadra sempre più solida. Nonostante il destino dei calabresi appaia segnato il match si preannuncia comunque interessante, anche perchè il Chievo, come vedremo tra poco andando a spulciare i precedenti, ha ottimi motivi per giocare al massimo questo match. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI CHIEVO CROTONE LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

Uno dei motivi per cui il Chievo vuole vincere questa partita, a parte i precedenti confronti con i pitagorici, risulta essere senza dubbio la necessità di dimenticare la brutta figura fatta nell'ultimo turno prima della sosta per le Nazionali, dove i veneti sono incappati in un brutto e inaspettato 4 a 1 in casa del Bologna, vittorioso grazie ad una tripletta di Dzemaili, che sotto le Due Torri sta vivendo una grande stagione.

La sconfitta ha sicuramente fatto male per come è arrivata, ma non ha certamente tolto smalto alla stagione del Chievo, che in casa è reduce dal 4 a 0 rifilato all'Empoli in un match che ha chiuso del tutto ogni discorso in merito alla possibilità che i veneti potessero tornare a doversi preoccupare di chi è dietro di loro in classifica. Sempre in casa il Chievo ha battuto, prima dell'Empoli, il Pescara di Zeman (2 a 0) e ora punta a fare lo stesso con il Crotone, sia per dimenticare Bologna, sia per mettere ancora più spazio tra se e la zona retrocessione.

Tuttavia Maran dovrà registrare la difesa, che prima dei quattro goal incassati a Bologna ne aveva incassati tre a San Siro contro il Milan, vittorioso per 3 a 1. E il Crotone? Il Crotone di Nicola sembra, come detto, ormai spacciato, ma risulta encomiabile come i calabresi continuino a giocare ogni partita mettendo in campo tutto quello che hanno. L'ultima dimostrazione di quanto detto la si è avuta anche nel match casalingo contro la Fiorentina, giocato prima della sosta e perso solo nei minuti di recupero del secondo tempo a causa di un goal del solito Kalinic, che è stata un po'la fotografia della disgraziata stagione del Crotone, capace di giocare partite di grande sacrifico, ma che non è mai riuscito a raccogliere i frutti di questo impegno per una rosa probabilmente non adatta alla massima serie.

Prima dell'ennesima delusione casalinga è arrivato il 3 a 0 patito in casa del Napoli, segnato però da due rigori dubbi assegnati ai partenopei che hanno fatto alzare la voce a Nicola, il quale nel post-partita non ha mancato di far notare gli errori arbitrarli commessi a danno della sua squadra. Prima ancora è arrivato un punto casalingo contro il Sassuolo, utile soltanto per l'orgoglio più che per la classifica.

Riguardo ai precedenti, va detto che sono soltanto tre le occasioni in cui veneti e calabresi si sono incontrati. I primi due match risalgono alla serie cadetta 2000/2001 e il Chievo si impose sia all'andata che al ritorno. L'altro confronto è ovviamente quello giocato allo Scida in occasione del girone di andata di questo campionato: il Crotone ha centrato proprio in quell'occasione la prima storica vittoria (2-0) in Serie A, grazie a Trotta e Falcinelli.

Il Chievo giocherà con il 4-3-1-2 e l'unico dubbio di Maran è chi giocherà in attacco accanto ad Inglese, con Pellissier in vantaggio su Meggiorini. Nel 4-4-2 del Crotone spazio a Trotta e Falcinelli in attacco, forse in ricordo di quanto di buono fatto all'andata, mentre per il resto Nicola dovrebbe confermare la formazione che nonostante la sconfitta non ha sfigurato contro la Fiorentina.

Per questo match, che si gioca alle 15:00 del 2 aprile, la Snai vede ovviamente nettamente favorito il Chievo. Una vittoria della squadra di Maran è infatti pagata solo 1,75 volte la cifra giocata, mentre un successo del Crotone è quotato a 4,75 volte l'eventuale scommessa. Un pareggio viene invece pagato 3,60 volte la scommessa.

Chievo Crotone sarà trasmessa in diretta tv soltanto dalla televisione satellitare: appuntamento su Sky Calcio 5 per gli abbonati al pacchetto Calcio, con la possibilità non solo di seguire su Sky Super Calcio Diretta Gol Serie A per le azioni salienti da tutti i campi in tempo reale, ma anche di avvalersi di Sky Go (senza costi aggiuntivi) per la diretta streaming video della partita del Bentegodi.

© Riproduzione Riservata.