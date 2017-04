Cosenza Lecce/ Info streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cosenza Lecce, Foto LaPresse

DIRETTA COSENZA LECCE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Cosenza Lecce, diretta dal signor Guccini di Albano Laziale, domenica 2 aprile alle ore 18.30, sarà uno dei big match della tredicesima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Un altro esame difficile da affrontare per i salentini che dopo la sconfitta nel big match di Foggia si sono ritrovati a quattro punti dalla vetta, con la concreta prospettiva di veder sfuggire per l'ennesima volta la possibilità di un ritorno in Serie B atteso ormai da cinque anni.

Il due a zero all'Unicusano Fondi di domenica scorsa è stato perentorio, ma per dimostrare di voler restare col fiato sul collo dei foggiani il Lecce dovrà vincere anche in trasferta. Il Cosenza tra le mura amiche negli ultimi tempi ha tradito più di qualche incertezza, perdendo quattro delle ultime dieci partite interne in campionato. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (32^GIORNATA)

Il pari sul campo della Casertana, riacciuffato a un quarto d'ora dal novantesimo, ha rinsaldato le ambizioni di play off dei calabresi, che pur tra alti e bassi sembrano in grado di potersi giocare qualcosa di importante nella post season, anche se ai nastri di partenza saranno prevedibilmente altre le favorite per la Serie B.

Allo stadio San Vito di Cosenza si affronteranno queste probabili formazioni. Padroni di casa schierati con Perina tra i pali, Corsi sull'out difensivo di destra e D'Orazio sull'out difensivo di sinistra, mentre Blondett e Pinna saranno i due centrali della retroguardia. Calamai e Ranieri saranno i due vertici arretrati di centrocampo, mentre a Mungo, Cavallaro e Statella toccheranno i compiti da incursori di centrocampo, alle spalle dell'unica punta di ruolo, ovvero il francese Baclet.

Risponderà il Lecce con Perucchini estremo difensore e una linea difensiva a quattro con Drudi schierato in posizione di terzino desro, Vitofrancesco schierato in posizione di terzino sinistro e Giosa e Cosenza centrali di difesa. Fiordilino, Maimone e il portoghese Ferreira comporranno il terzetto di centrocampo, con Torromino, Caturano e Pacilli titolari nel tridente offensivo.

Il 4-3-3 di Padalino sembra essere tornato al meglio della sua forma nella convincente prova casalinga contro l'Unicusano Fondi, che ha permesso al Lecce di voltare pagina dopo la pesantissima sconfitta di Foggia. Il recupero del tridente titolare sarà sicuramente importante per il tecnico dei salentini per provare a giocarsi fino in fondo, in queste ultime sette partite della regular season, la promozione diretta. 4-3-3 anche per il Cosenza di De Angelis che ha Caserta ha impedito ai diretti avversari di isolarsi al settimo posto in classifica. Restando a braccetto con i campani, i silani hanno mantenuto quattro punti di vantaggio sulle squadre fuori dalla zona play off, con il raggiungimento degli spareggi di fine stagione che sembra ormai sempre più vicino.

Le agenzie di scommesse sembrano credere nella possibilità del Lecce di giocarsi fino alla fine le possibilità di ottenere il primo posto, con i salentini favoriti anche su un campo difficile come quello di Cosenza. William Hill propone a 2.05 la quota per la vittoria esterna, mentre Sisal Matchpoint alza fino a 3.75 la quota relativa al successo casalingo e Paddy Power offre a 3.40 la quota dell'eventuale pareggio. Non ci sarà diretta tv, ma la diretta streaming video di Cosenza Lecce, domenica 2 aprile alle ore 18.30, potrà essere seguita via internet da tutti gli abbonati al sito sportube.tv. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (32^GIORNATA)

