Diretta/ Napoli Juventus info streaming video e tv, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi)

DIRETTA NAPOLI JUVENTUS: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE A 2017, OGGI 2 APRILE) - Napoli Juventus, diretta dal signor Orsato di Schio, domenica 2 aprile 2017 alle ore 20.45, sarà il big match dell'undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Esame severissimo per la capolista che vedrà poi il calendario addolcirsi notevolmente nelle ultime otto sfide, ma che in questa giornata potrebbe veder ridursi gli otto punti di vantaggio sulla Roma seconda e i dieci sui partenopei terzi, che oltre a rincorrere la seconda piazza che a fine stagione porterebbe direttamente in Champions League, potrebbero giocarsi in questa sfida l'ultima, residua chance in chiave scudetto. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

Anche perché i bianconeri si presentano in piena emergenza in attacco all'appuntamento, con il gravissimo infortunio subito dal croato Pjaca in Nazionale che ha privato Allegri di un'alternativa importante in attacco. In più, con Dybala non ancora pienamente recuperato e Mandzukic in forse, potrebbero poter contare solo su Cuadrado in appoggio a Gonzalo Higuain per la trasferta del San Paolo. Il Napoli invece si giocherà il tutto per tutto in vista anche dell'appuntamento di mercoledì in cui, sempre in casa, sarà chiamato a recuperare due gol di svantaggio proprio contro i bianconeri per provare a conquistare la finale di Coppa Italia.

Per il Napoli sarà poi importante fare risultato anche per arrivare tranquillo allo scontro in casa della Lazio la settimana successiva. Con un ko della squadra di Sarri e una vittoria biancoceleste a Sassuolo, i capitolini potrebbero progettare infatti un insperato e clamoroso aggancio al terzo posto la settimana successiva.

Prima della sosta il Napoli ha dovuto digerire l'eliminazione per mano del Real Madrid dagli ottavi di finale di Champions League, ma ha inanellato anche tre vittorie consecutive in campionato, piegando la Roma in trasferta in un fondamentale scontro diretto per la corsa al secondo posto, il Crotone in casa e poi vincendo in una partita ufficiale ad Empoli per la prima volta nella sua storia. Un match in cui sul tre a zero i partenopei si sono fatti rimontare fino al due a tre, ma hanno comunque ottenuto tre punti vitali per vivere un finale di campionato aperto a ogni obiettivo.

La Juventus in casa della Sampdoria, pur perdendo Dybala per infortunio, ha ottenuto la tredicesima vittoria negli ultimi quattordici impegni ufficiali tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. E' in trasferta però che i bianconeri tradiscono le difficoltà maggiori, considerando che nel 2017 gli unici passi falsi sono arrivati con la sconfitta di Firenze e il pareggio di Udine.

Il 26 settembre del 2015, nell'ultimo precedente in campionato tra le due formazioni, il Napoli ha battuto la Juventus due a uno andando a segno con Insigne e Higuain, con i bianconeri capaci solo di accorciare le distanze con Cuadrado. All'11 gennaio del 2015 risale invece l'ultima vittoria juventina allo stadio San Paolo, tre a uno con gol di Pogba, Caceres e Vidal, con Britos che era riuscito momentaneamente ad acciuffare il pareggio per gli azzurri. Le due squadre non pareggiano a Napoli dall'uno a uno del primo marzo 2013, Juventus in vantaggio con Chiellini ma poi raggiunta già prima dell'intervallo dal gol di Inler. All'andata quest'anno allo Juventus Stadium i bianconeri si sono imposti col punteggio di due a uno: vantaggio di Bonucci, pari di Callejon e rete decisiva del grande ex, Gonzalo Higuain, che giocherà domenica sera per la prima volta al San Paolo dopo l'addio ai colori azzurri.

Fattore campo e infortuni portano i bookmaker a considerare favoriti i partenopei per la sfida di domenica sera, con vittoria interna fissata a una quota di 2.50 da Bwin, mentre William Hill propone a 3.40 la quota relativa all'eventuale pareggio e Bet365 offre a una quota di 3.10 il successo juventino.





