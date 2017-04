Diretta Pescara Milan, Foto LaPresse

DIRETTA PESCARA MILAN: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 2 APRILE) - Pescara Milan, diretta dal signor Mazzoleni di Bergamo, domenica 2 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida del programma pomeridiano della dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Match che sulla carta conta qualcosa solo per i rossoneri, in piena lotta per la qualificazione in Europa dopo tre anni di assenza dalle competizioni continentali.

La squadra di Montella, pur forse in parte distratta dalle annose vicende societarie che finora non hanno permesso il passaggio alla nuova proprietà cinese, si trova davvero a un passo dall'Europa League, anche se fino a Natale si era trovata in lotta per le prime tre posizioni che valgono la Champions. L'occasione è particolarmente propizia considerando come il Pescara, fanalino di coda della classifica, sia ormai quasi rassegnato alla retrocessione, capace di vincere sul campo solo una partita (oltre ai tre punti ottenuti a tavolino contro il Sassuolo) in tutto il campionato. Salvezza lontana dieci punti al momento, molti ma che sembrano decisamente troppi soprattutto se si pensa che, 0-3 a tavolino compreso, i biancazzurri ne hanno racimolati solamente dodici in tutto il campionato. Nemmeno l'arrivo di Zdenek Zeman sulla panchina abruzzese ha scosso una situazione che infatti, col tecnico boemo già confermato per la prossima stagione, sembra già avviata verso la pianificazione di un campionato di Serie B da provare a vivere al vertice l'anno prossimo. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

Il cinque a zero rifilato al Genoa, il giorno dell'esordio di Zeman alla sua seconda esperienza sulla panchina biancazzurra, aveva forse illuso il Pescara riguardo la possibilità di poter vivere un finale di campionato in crescendo. Il rendimento si è di nuovo rapidamente appiattito con quattro pesanti sconfitte consecutive subite contro Chievo, Sampdoria, Udinese e Atalanta. Le speranze di salvezza erano già molto ridotte, ma il fatto che neppure l'impatto del tecnico boemo abbia portato un lieve miglioramento dei risultati ha avuto il sapore di una condanna ormai già scritta. In casa contro il Genoa e il Chievo, negli ultimi impegni, il Milan ha capitalizzato al meglio le opportunità offerte dal calendario, con due vittorie interne che l'hanno mantenuto agganciato al treno europeo. Nel mezzo c'è stata però per i rossoneri la controversa sconfitta sul campo della Juventus, che ha costretto Donnarumma e compagni ad incassare al novantasettesimo minuto un ko che potrebbe pesare molto nell'economia della classifica finale.

L'ultimo precedente a Pescara tra le due squadre risale all'8 maggio del 2013, con vittoria rossonera per quattro a zero con doppietta di Mario Balotelli e gol di Muntari e Flamini. Le due squadre non hanno mai pareggiato in Serie A allo stadio Adriatico, ma è rimasto nella leggenda lo spettacolare 4-5 con il quale il Milan di Capello superò il Pescara di Galeone. Il primo tempo finì 4-4, col Pescara capace di rimontare dall'1-2 al 4-2 prima di subire il pareggio già prima dell'intervallo. Nella ripresa fu Marco Van Basten a chiudere i conti in favore dei rossoneri. L'unica vittoria pescarese risale invece alla stagione 1979/1980, quando i padroni di casa si affermarono con il punteggio di due a uno (i marcatori furono Cinquetti e Negrisolo e Prestanti su autorete).

Nette le preferenze nei pronostici dei bookmaker per un Milan chiamato a non perdere di vista il sesto posto che a fine stagione significherebbe Europa League (con la Lazio quarta comunque lontana al momento solo quattro lunghezze). Vittoria esterna quotata 1.52 da Paddy Power, mentre William Hill moltiplica per 6.00 quanto investito dagli scommettitori sulla vittoria della squadra di Zeman e Betclic fissa invece a 4.50 la quota relativa al pareggio. La diretta tv di Pescara Milan, domenica 2 aprile 2017 alle ore 15.00, potrà essere seguita sia dagli abbonati Sky, collegandosi sul canale del satellite numero 251, ovvero Sky Calcio 1 HD, sia dagli abbonati Mediaset Premium. Questi ultimi potranno collegarsi sul canale del digitale terrestre pay Premium Sport 2 HD, mentre per seguire la diretta streaming video dell'incontro gli abbonati potranno connettersi ai siti internet a loro riservati, rispettivamente skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A





