Fano Mantova/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Fano Mantova, Foto LaPresse

DIRETTA FANO MANTOVA: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Fano-Mantova verrà diretta dall'arbitro Antonio Giua; le due squadre si affrontano domenica 2 aprile alle ore 16:30 in un match valido la 32^ giornata del campionato di Lega Pro 2016-2017, girone B. Classifica alla mano si tratta di un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza tra due formazioni alla ricerca di punti pesanti che potrebbero risultare decisivi per centrare questo obiettivo.

Tra l’altro questo incontro mette di fronte due tra le formazioni più in forma del momento. Infatti, il Fano è reduce da ben quattro risultati utili consecutivi ed in particolare da tre vittorie ed un pareggio mentre il Mantova da cinque risultati positivi ed ossia 2 vittorie e 3 pareggi. In classifica il Mantova occupa il 14esimo posto con 32 punti mentre il Fano è in zona play out con i suoi 30 punti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Chiaramente i padroni di casa proveranno ad ottenere la vittoria allo scopo di sopravanzare i propri avversari in classifica. Da sottolineare come il Fano sia una delle peggiori compagini del torneo per rendimento interno avendo ottenuto solo 15 punti mentre il Mantova tutto sommato in trasferta ha dato buoni riscontri con 16 punti conquistati. Nella gara disputatasi nel girone di andata il Fano ha saputo imporsi sul campo del Mantova per 1-0 con gol di Masini su calcio di rigore mentre nella passata stagione sul campo del Fano c’era stata la vittoria dei lombardi per 3-1 con reti di Del Sante, Pietribiasi e Galassi.

Il Fano si dovrebbe presentare in campo in questo importante match con un 4-3-1-2. In porta l’affidabile Menegatti mentre nella linea difensiva dovrebbero essere schierati Lanini per assicurare spinta e protezione sulla fascia destra, Zullo nel mezzo al fianco di Zigrossi e Taino nel ruolo di terzino sinistro. In mezzo al campo a fungere da punto di riferimento e metronomo Bellemo che dovrebbe spuntarla nel ballottaggio con Carotti, interno di destro Gualdi ed interno di sinistra uno tra Schiavini e Gabbianelli. Leggermente più avanzato nelle vesti di trequartista Filippini alle spalle di Germinale che dovrebbe avere al suo fianco Fioretti anche se non da escludere l’opzione Melandri dal primo minuto.

Il Mantova risponde invece con un 3-4-3 molto propositivo. In porta Tonti mentre in difesa a comandare le operazioni ci sono Siniscalchi come centrale, sul fronte destro Cristini e su quello mancino Vinetot. A centrocampo al fianco di Salifu uno tra Cittadino e Smith, sulla destra Regoli e sulla corsia mancina Bandini è in leggero vantaggio su Donnarumma. In avanti sicuro del posto l’eterno Caridi, Marchi nel mezzo e Boniperti sulla destra.

Tatticamente c’è da attendersi una gara molto bloccata nella quale tutte le occasioni dovranno essere capitalizzate al massimo. Probabile che sulle corsie laterali si badi molto di più alla fase di contenimento piuttosto quella di spinta anche perché tutto sommato il punto potrebbe andare bene ad entrambe. In tale ottica potrebbe rivelarsi fondamentali gli apporti che sapranno dare nel Mantova i due esterni offensive e se in particolare offriranno quel necessario equilibrio.

Per la Snai e le altre agenzie di scommesse in questo incontro sono favoriti i padroni di casa del Fano la cui vittoria è quotata a 2,35. Sia l’eventuale successo del Mantova che il pareggio vengono dati a 3,00. In ottica numero di marcatura appare abbastanza improbabile secondo la stessa agenzia che ci possano essere più di 2 reti tant’è che l’Under 2,5 è dato a 1,55 e l’Over 2,5 a 2,25.

Fano-Mantova non sarà trasmessa in diretta tv, come tutte le partite di Lega Pro della stagione; tuttavia sarà possibile assistere alla gara in diretta streaming video, grazie al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per questa serie e per accedere al quale - da quest'anno - è necessario pagare una quota per l'abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

