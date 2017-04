Fiorentina Bologna/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Foto LaPresse

DIRETTA FIORENTINA-BOLOGNA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 2 APRILE) - Fiorentina Bologna, diretta dal signor Doveri di Aprilia, domenica 2 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà un derby dell'Appennino che caratterizzerà l'undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Partita in passato molto sentita, ora le due squadre viaggiano su binari paralleli ma distanti, con i viola che stanno provando a ritagliarsi una dimensione europea ed i felsinei che provano a consolidarsi in Serie A dopo anni di sofferenze.

Al momento i viola vedono lontana sette punti l'Europa, rincorsa difficile ma non ancora impossibile considerando che la squadra sembra essersi risollevata dopo la cocente eliminazione dall'Europa League. L'avventura di Paulo Sousa sulla panchina viola sembra comunque arrivata al capolinea, si parla di Eusebio Di Francesco come possibile sostituto, nel frattempo c'è da chiudere nel migliore dei modi un campionato in cui anche il Bologna sembra aver ormai blindato il raggiungimento della salvezza, ma niente di più.

La squadra di Donadoni ha vissuto un momento nerissimo, che ha visto scatenarsi la contestazione di un pubblico come quello felsineo sempre civile e tranquillo, ma che altrettanto civilmente ha manifestato il dissenso per la caduta libera di una squadra forse appagata dalla salvezza sulla carta quasi già raggiunta. Prima della sosta il Bologna è riuscito però a far registrare un'impennata al suo rendimento che ha per lo meno risollevato il morale dei tifosi, anche perché nonostante l'andatura da record negativo delle ultime tre in classifica, il campionato è ancora lungo e deve essere onorato.

Dopo il pari in rimonta subito contro il Torino, che aveva fatto toccare il culmine della contestazione da parte dei tifosi dello stadio Franchi, la Fiorentina ha lanciato segnali di risveglio nelle ultime tre partite disputate in campionato, pareggiando senza reti sul difficile campo dell'Atalanta e poi battendo di misura il Cagliari in casa e il Crotone in trasferta. Filo conduttore dei due match, i gol segnati da Kalinic allo scadere, quando la partita sembrava ormai inesorabilmente avviata verso il pareggio. Dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio che aveva come detto scatenato il malumore dei supporter rossoblu, anche il Bologna ha lanciato segnali di risveglio, battendo in trasferta il Sassuolo nel derby emiliano e poi travolgendo in casa il Chievo dopo essersi ritrovato sotto. Per i felsinei almeno il segnale di voler terminare una stagione tranquilla, anche troppo per certi versi, nel migliore dei modi possibili.

Risale al 23 settembre del 2015 l'ultimo precedente allo stadio Franchi tra Fiorentina e Bologna, con vittoria viola con il punteggio di due a zero firmata dalle reti di Blaszczykowski e di Kalinic. Le due squadre non pareggiano nei confronti in Serie A in Toscana dal 15 maggio del 2011, uno a uno con vantaggio dei padroni di casa firmato da Cerci e pari degli ospiti siglato da Gaston Ramirez. Risale invece al 17 gennaio del 2010 l'ultima volta in cui i bolognesi sono riusciti a strappare i tre punti ai viola: primo tempo travolgente dei rossoblu con gol di Gimenez e Di Vaio, la Fiorentina riuscì solamente ad accorciare le distanze con una rete di Adrian Mutu. Nel match d'andata di quest'anno, del 29 ottobre scorso, è stata la Fiorentina a passare di misura a Bologna con un gol su rigore di Kalinic realizzato nel corso della prima grazioen di gioco.

Quote nettamente favorevoli alla Fiorentina, che di fatto è l'unica tra le due formazioni a mantenere ancora vive motivazioni in questo campionato. Vittoria interna quotata 1.50 da Bet365, mentre l'eventualità del pareggio viene fissata dai bookmaker a una quota di 4.33 secondo William Hill. Bwin alza fino a 7.25 la quota relativa al blitz esterno dei felsinei. Doppia diretta tv per Fiorentina Bologna, domenica 2 aprile 2017 alle ore 15.00, sia per gli abbonati Sky sul canale 252 del satellite (Sky Calcio 2 HD), sia per gli abbonati Mediaset Premium che potranno collegarsi sul canale del digitale terrestre pay Premium Calcio 1 HD. Diretta streaming video via internet dell'incontro per gli abbonati al satellite sul sito skygo.sky.it, per gli abbonati al digitale sul sito play.mediasetpremium.it.





