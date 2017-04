Foggia Paganese/ Info streaming video-diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Foggia Paganese Foto LaPresse

DIRETTA FOGGIA PAGANESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 2 APRILE 2017) - Foggia Paganese, che sarà diretta dal signor Proietti di Terni e si gioca domenica 2 aprile alle ore 18:30, sarà una nuova tappa nella marcia di avvicinamento alla Serie B per la capolista guidata da Giovanni Stroppa, nonché uno dei match che chiuderanno la tredicesima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro 2016-2017.

I Satanelli arrivano da due settimane cruciali: prima la fondamentale vittoria nello scontro diretto con il Lecce che ha portato i rossoneri a più quattro proprio rispetto ai salentini secondi in classifica, nella corsa al salto diretto verso la cadetteria. Quindi, l'altrettanto importante successo in trasferta su un campo caldo e difficile come quello del Catania, con la squadra rossoazzurra che nonostante la crisi e l'impegno è stata costretta ad arrendersi al gol messo dal Foggia in apertura di ripresa, un'autorete del brasiliano Drausio. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (32^GIORNATA)

Gol capitalizzato fino al triplice fischio finale dai pugliesi, che hanno centrato così la sesta vittoria consecutiva in campionato, la decima negli ultimi undici incontri disputati. Credenziali importantissime, ma ora i rossoneri non dovranno sbagliare contro una Paganese partita per ottenere la salvezza e invece sempre più determinata a strappare un posto nei play off, soprattutto grazie alla serie positiva delle ultime settimane.

Un pareggio e cinque vittorie negli ultimi sei match di campionato, l'ultima delle quali ottenuta in casa contro il Catania prima del rinvio del match di Taranto, a causa dell'aggressione subita dalla squadra pugliese in settimana da parte di alcuni teppisti.

Allo stadio Zaccheria queste le probabili formazioni che scenderanno in campo. Il Foggia affronterà il match con Guarna estremo difensore, Loiacono schierato in posizione di terzino destro e Rubin schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Martinelli e Coletti saranno i due centrali della retroguardia. A centrocampo spazio nel terzetto titolare ad Agazzi, Deli e Agnelli, mentre nel tridente offensivo giocheranno Chiricò, Mazzeo e Di Piazza.

Risponderà la Paganese con Liverani tra i pali, Alcibiade sull'out difensivo di destra e Della Corte schierato come esterno mancino, mentre i due centrali di difesa saranno De Santis e Carillo. Tascone e Pestrin saranno i vertici arretrati di centrocampo, mentre Cicerelli, Firenze e Bollini saranno impiegati come incursori offensivi alle spalle del brasiliano Reginaldo.

Il 4-3-3 di Stroppa nel Foggia è ormai una macchina perfetta, ma sette partite da disputare in campionato sono ancora molte. Per i pugliesi l'obiettivo è quello di mantenere a distanza il Lecce anche se non sarà facile mantenere il ritmo degli ultimi mesi con trentasette punti conquistati nelle ultime quattordici partite. 4-2-3-1 confermato anche per la Paganese di Grassadonia che con i play off coronerebbe una stagione storica, partita dalle incertezze relative all'iscrizione al campionato, superate solo a fine agosto.

La classifica parla chiaro e le agenzie di scommesse concedono i favori del pronostico al lanciatissimo Foggia, con vittoria interna proposta a una quota di 1.45 da Snai, mentre Paddy Power propone a 4.10 la quota relativa al pareggio e Sisal Matchpoint alza fino a 8.50 la quota relativa al successo esterno dei campani. Per seguire in diretta streaming video via internet Foggia Paganese, domenica 2 aprile 2017 alle ore 18.30, sarà necessario un abbonamento al portale sportube.tv, mentre non sarà prevista la diretta tv della partita. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (32^GIORNATA)

