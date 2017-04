Fondi Matera/ Info streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fondi Matera, Foto LaPresse

DIRETTA FONDI-MATERA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 2 APRILE 2017) - Fondi-Matera, diretta dal signor Miele di Torino, domenica 2 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della tredicesima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Match tra due squadre che stanno rincorrendo obiettivi differenti in campionato. Nell'Unicusano, alla prima stagione tra i professionisti da quando è partito il sodalizio con l'Università, sembra essere sopraggiunto un certo appagamento dovuto al grandissimo campionato disputato da neopromossa dalla squadra allenata da Pochesci.

Contro Siracusa, Casertana e Lecce sono arrivate tre sconfitte consecutive che hanno portato i rossoblu al confine della zona play off. Conseguimento che sembra ancora possibile per i laziali, considerando che le ultime sette giornate di campionato potranno essere vissute con tranquillità, viste le undici lunghezsze di vantaggio sulla zona play out.

Servirà una scossa contro il Matera terzo in classifica che sembra pronto a partire in pole position nei play off della Serie B. I lucani sono reduci inoltre da un'importantissima vittoria nel primo round della finale di Coppa Italia di Lega Pro, vinta uno a zero grazie ad una rete di Negro, risultato molto interessante in vista del match di ritorno. La terza piazza sembra invece il massimo risultato possibile in campionato, considerando il distacco ormai accumulato dal Foggia primo e dal Lecce secondo in classifica.

Allo stadio Purificato queste saranno le probabili formazioni che scenderanno in campo. Il Fondi padrone di casa giocherà con Baiocco in porta, alle spalle di una linea difensiva a quattro composta dalla fascia destra alla fascia sinistra da Galasso, Signorini, Bertolo e Squillace. A centrocampo Varone e Addessi saranno i centrali arretrati che copriranno le spalle a Tiscione, De Martino e Calderini, chiamati a supportare l'azione dell'unica punta, Albadoro.

Risponderà il Matera con Tozzo alle spalle dei tre centrali difensivi Scognamillo, De Franco e Mattera. De Rose e Salandria saranno i due centrali di centrocampo, mentre Di Lorenzo si muoverà sulla fascia sinistra e Casoli sulla fascia destra, alle spalle di Negro, Lanini e Strambelli titolari nel tridente offensivo.

Il 4-2-3-1 di Pochesci nell'Unicusano Fondi sta segnando forse un po' il passo a causa di un calo fisico prevedibile, dopo un campionato giocato dai laziali al di sopra di qualsiasi ottimistica previsione. Il finale di torneo andrà comunque onorato al meglio, soprattutto perché il sogno play off è ancora a portata di mano. Ha ritrovato brillantezza il 3-4-3 di Auteri nel Matera, con la squadra vincente in Coppa Italia dopo il travolgente cinque a uno di campionato inflitto al Messina, che ha rimesso in mostra la formazione lucana nella sua forma migliore, un'autentica macchina da gol quando tutto gira per il meglio.

Quote dei bookmaker praticamente in perfetto equilibrio nel confronto tra due squadre di valore, ma col tasso tecnico prevedibilmente sbilanciato a favore del Matera nonostante il fattore campo avverso. Vittoria esterna lucana quotata 2.63 da Bet365, valore di pochissimo inferiore alla quota di 2.70 proposta da Eurobet per il successo interno, mentre il pareggio viene quotato 3.20 da Sisal Matchpoint. Fondi-Matera, domenica 2 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà trasmessa in diretta streaming video (non ci sarà invece diretta tv) via internet per tutti gli abbonati al sito sportube.tv.

