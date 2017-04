Francavilla Taranto/ Info streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Francavilla Taranto, Foto LaPresse

DIRETTA FRANCAVILLA TARANTO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 2 APRILE 2017) - Virtus Francavilla Taranto, diretta dal signor Tursi di Valdarno, domenica 2 aprile alle ore 16.30, sarà un derby pugliese tutto da seguire nella tredicesima giornata di ritorno del campionato di Lega Pro 2016-2017, nel girone C. Riflettori puntati ovviamente sulla delicatissima situazione della formazione rossoblu, costretta a riorganizzarsi dopo l'aggressione subita dai tifosi in seguito alla sconfitta di Messina di due settimane fa.

Un episodio gravissimo che ha portato al rinvio del match di campionato della settimana scorsa, con il Taranto ancora lontano due lunghezze dalla salvezza diretta, ma pericolosamente vicino all'ultimo posto, lontano tre punti seppur con i tarantini al momento con una partita disputata in meno. Decisamente diverso l'umore per la Virtus Francavilla che pure nella trasferta di Monopoli ha confermato di aver smarrito la massima brillantezza vissuta in questa stagione, anche se il gol di Albertini ha evitato alla squadra di Calabro quella che sarebbe stata la terza sconfitta consecutiva. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (32^GIORNATA)

La partecipazione ai play off è comunque sicura per una squadra che sta affrontando il primo campionato tra i professionisti della sua storia, con un giudizio comunque lusinghiero al di là di quello che sarà l'esito di queste ultime sette partite. La crisi del Taranto ha invece preso come detto risvolti extracalcistici, con la formazione rossoblu che dovrà risolvere la difficile situazione interna isolando i tifosi più volenti ma dando anche risposte sul campo per evitare quella che sarebbe una rovinosa retrocessione, che annullerebbe i benefici del ripescaggio ottenuto la scorsa estate.

Allo stadio Giovanni Paolo II si fronteggeranno queste probabili formazioni: Virtus Francavilla schierata con Albertazzi a difesa della porta, mentre Vertugno e Idda saranno i difensori centrali nella difesa a quattro con Pino schierato in posizione di terzino destro ed Albertini, autore della rete siglata dalla squadra nel match di Monopoli, schierato in posizione di terzino sinistro. Il romeno Galdean e Prezioso si muoveranno come centrali di centrocampo, con Triarico chiamato a presidiare l'out di destra e Turi a muoversi come esterno mancino, mentre nel tandem offensivo partiranno dal primo minuto Alessandro ed Abate.

Risponderà il Taranto con Maurantonio alle spalle della linea a quattro difensiva composta da De Giorgi come esterno di destra, dal camerunese Som come esterno di sinistra e da Altobello e Mariano Stendardo come centrali. A centrocampo terzetto titolare composto da Lo Sicco, Guadalupi e Maiorano, mentre Viola, Magnaghi e Potenza partiranno dal primo minuto nel tridente offensivo.

Cambio di modulo forzato per Calabro, con la Virtus Francavilla passata al 4-4-2 a causa di qualche assenza di troppo dopo una stagione ben collaudata con l'applicazione perfetta di un 3-5-2 che ha portato al quinto posto in classifica la matricola pugliese. Impegno delicatissimo per il 4-3-3 di Ciullo, col Taranto che dopo un momento di crescita successivo all'insediamento di quello che è stato il terzo allenatore stagionale, è finito di nuovo risucchiato nel limbo della zona retrocessione, in una situazione delicatissima dopo la sopra citata aggressione subita dai tifosi.

Quote per le scommesse sul match non ancora comunicate dai principali bookmaker, col Francavilla meno affamato di punti ma che dovrebbe partire favorito anche in virtù del fattore campo. Per seguire Virtus Francavilla Taranto, domenica 2 aprile alle ore 16.30, in diretta streaming video (ma non in diretta tv) sarà necessario un abbonamento al sito internet sportube.tv, che trasmetterà tutti i match di Lega Pro in rete. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (32^GIORNATA)

