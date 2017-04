Genoa Atalanta/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Genoa Atalanta: Miguel Veloso in azione (Foto LaPresse)

DIRETTA GENOA ATALANTA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 30^ GIORNATA) - Genoa Atalanta, diretta dall'arbitro Gavillucci, è una delle partite della trentesima giornata di Serie A 2016-2017: a Marassi si si gioca domenica 2 aprile alle ore 15. Il Genoa è una delle grandi delusioni di quest'anno, come testimonia il quintultimo posto con 29 punti, mentre i bergamaschi sono la grande sorpresa del campionato e con 55 punti sono quinti a parimerito con l'Inter, in piena corsa per una incredibile e alla vigilia non pronosticabile qualificazione in Europa League.

Il match è molto interessante anche da un punto di vista prettamente emotivo, visto che Gasperini torna a Genova, dove in due periodi differenti, ha lasciato ottimi ricordi, rimanendo molto legato alla città e a parte della tifoseria. Ma come arrivano le due squadra ad un match che dal punto di vista dei punti in palio vale sicuramente più per i bergamaschi, visto che il Genoa nonostante il quintultimo posto con 29 punti può dirsi salvo, visto che il Palermo terzultimo ne ha solo 15? CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI GENOA ATALANTA LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

Il Genoa, che è stato affidato a Mandorlini dopo la terribile sconfitta per 5 a 0 subita a Pescara nella prima di Zeman sulla panchina degli abruzzesi, non sta attraversando un momento positivo e il campionato risulta ormai compromesso, con Preziosi che aspetta solo l'estate per cedere la società. Intanto la squadra si prepara a questo match contro l'Atalanta dell'ex Gasperini con due sconfitte sulle spalle, quella contro il Milan nell'ultima di campionato, arrivata per un goal di Bacca, e quella decisamente più pesante contro la Sampdoria, che ha vinto il derby della Lanterna grazie ad un goal di Muriel.

Per il Genoa la sconfitta patita nella stracittadina è stata pesante non soltanto per l'importanza del match, ma anche perchè dopo 60 anni la Sampdoria è riuscita a fare suoi entrambi i derby di campionato, certificando ancora di più come la stagione del Grifone sia decisamente infelice. La vittoria ottenuta ad Empoli grazie ad un 2 a 0 firmato Ntcham è servita soltanto a garantire al Genoa di non dover lottare per la salvezza, anche se dalle parti di Pegli sono consci che un'altra serie di sconfitte come quelle che ha portato all'allontanamento di Juric potrebbero riportare il Genoa anche troppo vicino alla zona caldissima. Dall'altro lato c'è una Atalanta che ha ormai gettato la maschera e che corre per l'Europa League.

La vittoria casalinga (3 a 0) contro il Pescara ha fatto dimenticare l'inaspettato tracollo di San Siro contro l'Inter (7-1) e ha permesso ai bergamaschi di riprendere una corsa che sembra destinata a chiudersi in modo trionfale. Gasperini spera ovviamente di ripetere quanto di buono fatto a Napoli (0-2) anche se il Genoa gioca in modo decisamente diverso. Tuttavia l'Atalanta vista anche contro la Fiorentina (0-0 in casa prima del cappotto di San Siro) sembra in grado di imporre il proprio gioco contro qualsiasi formazione e il Genoa di Mandorlini non pare in grado di arginare la furia agonistica di una squadra che sta volando anche sulle ali dell'entusiasmo.

Per quanto concerne quelli che sono i precedenti tra le due formazioni e limitandoci al match di andata, va detto che l'Atalanta può guardare con ottimismo a quello odierno, visto che a Bergamo finì con un 3 a 0 senza appello, con i ragazzi di Gasperini che non dilagarono soltanto per alcuni errori di imprecisione sotto porta. Grande protagonista di quel match è stato Kurtic, autore della doppietta che ha stroncato il Grifone, a cui poi si è aggiunta una rete di pregevole fattura di Gomez.

Sia Mandorlini che Gasperini incontreranno parte del proprio passato in questo match e lo faranno giocando entrambi con il 3-5-2. Il tecnico del Genoa potrà contare ancora una volta su Burdisso in difesa, mentre Ntcham dovrebbe finalmente avere una maglia da titolare in mezzo al campo. Il duo di attaccanti sarà composto da Simeone jr, a secco dal match di fine gennaio contro la Fiorentina, e da Pinilla, altro ex della partita. Gasperini recupera invece Caldara in difesa e Conti in mediana, dove si rivedranno anche Kurtic e Kessie. In porta non ci sarà Berisha, ancora infortunato: al suo posto spazio a Gollini.

Anche se la differenza in classifica è notevole, l'Atalanta non parte nettamente favorita, almeno per la Snai. Un'affermazione dei bergamaschi è quotata a 2,05 volte la cifra scommessa, mentre una vittoria del Grifone è data a 3,60. Un eventuale pareggio è invece pagato 3,40 volte la cifra scommessa.

Genoa-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv sia dai canali della pay tv del satellite, su Sky Calcio 3, che su quelli della pay tv del digitale terrestre, su Premium Calcio 2. In entrambi i casi sarà possibile assistere alla partita in diretta streaming video, attivando le applicazioni Sky Go e Premium Play rispettivamente; gli abbonati al satellite potranno anche gustarsi Diretta Gol Serie A, che su Sky Super Calcio trasmette gol e highlights in tempo reale da tutti i campi.

