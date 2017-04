Gonzalo Higuain/ Napoli Juventus: il ritorno del Pipita al San Paolo (ultime notizie live)

Gonzalo Higuain con la maglia della Juventus, assieme a Reina, portiere del Napoli (LaPresse)

GONZALO HIGUAIN, NAPOLI JUVENTUS, IL RITORNO DEL PIPITA (ULTIME NOTIZIE OGGI)- Il tanto atteso match tra Napoli e Juventus vede i suoi riflettori puntati specialmente su Gonzalo Higuain, essendo il Pipita il grande ex dello scontro di altissimo livello a cui tutti gli appassionati guardano con trepidazione. Classifica, rosa, prestazioni e ambizioni infatti collocano le due formazioni attese in campo tra le migliori espressioni del calcio italiano in questa stagione 2016-2017, ma è proprio Higuain, il bomber argentino a raccogliere il clamore in questi giorni. Gonzalo Higuain, attaccante argentino classe 1987 ha realizzato in questa stagione di serie A con la maglia della Juventus 19 gol, 39 in totale contando anche le altre competizioni: non poco, ma ancora lontano dai recenti record registrati con il Napoli nella stagione precedente. Il Pipita infatti è stato il grande nome caldo della scorsa estate di calciomercato, dato l’annuncio a sorpresa del suo passaggio alla maglia bianconera dietro versamento nelle casse del club azzurro di una clausola monstre da 90 milioni di euro. Il suo è stato un trasferimento che ha fatto discutere molto e non solo per le cifre citate: ben pochi tifosi, eccellenti o meno hanno infatti digerito il suo approdo alla rivale Juventus, con la quale il Napoli da diverso tempo è il lotta per la vittoria del campionato. Senza dubbio, fattore Higuain o meno la partita tra Napoli e Juventus sarà a dir poco rovente al San Paolo, che non vede l’ora di vedere in campo il grande ex, il Pipita.

GONZALO HIGUAIN, NAPOLI JUVENTUS. SARRI: GLI VOGLIO BENE (ULTIME NOTIZIE OGGI) –A qualche ora da Napoli e Juventus gli occhi di tutti sono chiaramente puntati sul grande ex, Gonzalo Higuain, al suo tanto atteso e non poco discusso ritorno allo stadio San Paolo, che tanto aveva acclamato le sue reti con la maglia azzurra solo la scorsa stagione, prima che passasse alla maglia dei grandi rivali bianconeri. Alla vigilia del match di Serie A il tecnico del Napoli Maurizio Sarri ha voluto spendere qualche parola sul ritorno nel capoluogo campano da avversario dello stesso Higuain: “Non m'interessa sinceramente. Higuain è un ragazzo cui voglio bene, ma ha la maglia di un altro colore ed è un avversario. Non ho mai detto che passerà una brutta serata al San Paolo. Spero di mettere in difficoltà la Juventus”. Ricordando che nel match di andata dallo Juventus Stadium il tecnico e Higuain si erano scambiati un abbraccio significativo avverte: “Prima delle partite purtroppo non ho queste delicatezze. Mi sono accorto di Higuain quando era ad un metro da me. Lui sa che opinione ho di lui e questo mi basta. Non devo dimostrare nulla. Domani è un avversario come tutti gli altri, purtroppo è un po' più forte degli altri. Lunedì lo vedrei volentieri".

