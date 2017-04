Juve Stabia Casertana/ Info streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Juve Stabia Casertana, Foto LaPresse

DIRETTA JUVE STABIA CASERTANA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 2 APRILE 2017) - Juve Stabia Casertana, diretta dal signor Zingarelli di Siena, domenica 2 aprile alle ore 14.30, sarà un derby campano molto interessante nel programma della tredicesima giornata di ritorno del campionato di Lega Pro. Per le Vespe padrone di casa opportunità da non fallire per cancellare la non esaltante prestazione casalinga contro il Catanzaro, con il ko evitato solamente grazie ad un gol siglato in pieno recupero dai gialloblu.

Partita difficile per una Juve Stabia che dovrà comunque innanzitutto difendere, da qui alla fine della regular season, il quarto posto dagli assalti di Virtus Francavilla e Siracusa, due formazioni che stanno però perdendo a loro volta occasioni importanti. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (32^GIORNATA)

Nella griglia dei play off spera di piazzarsi anche la Casertana che, dopo il pareggio interno contro il Cosenza, ha mantenuto il settimo posto in classifica proprio a braccetto con i silani, con quattro lunghezze di distanza sull'undicesimo posto che a fine stagione escluderebbe dalla post season. Alla Casertana sembra sempre mancare il guizzo decisivo, anche se nelle ultime dodici partite di campionato la squadra ha comunque viaggiato alla media di due punti a partita.

Allo stadio Menti di Castellammare di Stabia scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa schierati con Danilo Russo a difesa della porta, mentre Santacroce e l'argentino Morero saranno i due difensori centrali. Cancellotti sull'out di destra e Camigliano sull'out di sinistra saranno i due esterni difensivi, mentre Lisi, Capodaglio e il camerunese Matute formeranno il terzetto di centrocampo. Il senegalese Kanouté, autore del gol che ha salvato le Vespe dalla sconfitta contro il Catanzaro, completerà il tridente offensivo al fianco di Paponi e di Cutolo.

Casertana in campo con Ginestra estremo difensore, D'Alterio schierato in posizione di terzino destro e l'uruguaiano Juan Ramos schierato in posizione di terzino sinistro, con Rainone e Finizio che saranno invece i due centrali di difesa. Il croato Rajcic a centrocampo sarà affiancato da Carriero e da De Marco, in gol nel match interno contro il Cosenza, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Ciotola, l'argentino Corado e Cisotti.

Il 4-3-3 di Carboni ha mostrato più di qualche fragilità nel match interno contro il Catanzaro per una Juve Stabia che ha visto di nuovo scappar via al terzo posto il Matera. I play off sono l'obiettivo ormai dichiarato per una squadra che per metà campionato ha dimostrato comunque di avere carte importanti da giocarsi. 4-3-3 anche per la Casertana di Andrea Tedesco che pur impressionando nel complesso favorevolmente, continua a mancare le opportunità per il salto di qualità, come quella relativa alla gara pareggiata contro il Cosenza, con i rossoblu che non sono riusciti a dare continuità alla preziosa vittoria di Fondi.

Un derby è sempre un derby ma i bookmaker sembrano tenere conto in maniera particolare del fattore campo, con quota al raddoppio offerta da William Hill per il successo interno delle Vespe. Il pareggio viene quotato 3.40 da Paddy Power, mentre la quota relativa al successo esterno viene alzata fino a 3.90 da Sisal Matchpoint. Non ci sarà diretta tv ma solo diretta streaming video via internet, esclusiva per chi avrà sottoscritto un abbonamento al portale sportube.tv, per Juve Stabia-Casertana, domenica 2 aprile alle ore 14.30. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (32^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.