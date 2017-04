Juventus Pro Vercelli Primavera/ Info streaming video e diretta tv, formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Juventus Pro Vercelli Primavera (LAPRESSE)

DIRETTA JUVENTUS PRO VERCELLI PRIMAVERA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, 22^GIORNATA GIRONE B) - Il derby piemontese tra Juventus e Pro Vercelli è uno dei posticipi del campionato Primavera 2016-2017, giunto alla giornata numero 22: la partita si gioca domenica 2 aprile dalle ore 11:00. La Juventus allenata da Fabio Grosso sta marciando in testa al girone B: prima di questo turno sono 49 i punti dei bianconeri, mentre la Pro Vercelli è terzultima a quota 20 e non può più coltivare ambizioni di postseason.

Anche per questo il pronostico pende tutto dalla parte della Juventus: le principali agenzie di scommesse non hanno fornito le quote per questo match, ma considerando classifica e motivazioni sembra chiaro che la Juventus, che oltretutto gioca in casa dove ha vinto 9 volte su 10, parte nettamente favorita. Attenzione però alla Pro Vercelli, che ha poco da chiedere alla sua stagione ma che proprio per questo potrebbe scendere in campo con meno pressioni. Inoltre già nel derby d’andata i bianchi di mister Vito Greco misero in difficoltà i corregionali juventini: dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio, la Pro Vercelli raggiunse il pari a 5 minuti dal novantesimo ma venne beffata pochi secondi dopo, dalla rete decisiva del guineano Oumar Toure.

A proposito di singoli, le probabili formazioni di Juventus-Pro Vercelli vedono i bianconeri di Fabio Grosso in campo con il modulo 4-3-1-2. In porta Loria, davanti a lui i difensori centrali Muratore e Coccolo, a completare la retroguardia i terzini Semprini e Rogerio. Centrocampo ‘multietnico’ in vista, con Toure pilone davanti alla difesa affiancato dal senegalese Franck Kanouté e da Caligaera, più avanzato nel ruolo di trequartista il brasiliano Matheus Pereira. Attacco affidato al franco-algerino Leris e al ‘millennial’ Moise Kean, che quest’anno ha esordito con la prima squadra di Allegri.

La Pro Vercelli di mister Greco dovrebbe rispondere con il 4-4-2: tra i pali Tripicchio, in difesa da destra a sinistra previsti Matteo Vitale, De Marino, Ferrando e Iezzi. In mezzo al campo Rosano e Sangiorgi, sulle fasce Foglia e Cristiano Bani: quest’ultimo, esterno classe 1999, è fratello del difensore Mattia Bani che gioca nella prima squadra, in prestito dal Chievo Verona. Davanti Manuel De Mitri, passato anche dalle giovanili della Juventus, e l’ivoriano ex Inter Alain Goury.

I bianconeri sono reduci dal Torneo di Viareggio, in cui sono stati eliminati negli ottavi dai belgi del Club Bruges, vittorioso ai calci di rigore dopo il 2-2 di tempi regolamentari e supplementari; la Pro Vercelli invece non ha preso parte alla competizione. La partita del campionato Primavera tra Juventus e Pro Vercelli sarà trasmessa in diretta tv da Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. Non è prevista invece la trasmissione del match in diretta streaming video.

© Riproduzione Riservata.