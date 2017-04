Lumezzane Ancona/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lumezzane Ancona, Foto LaPresse

DIRETTA LUMEZZANE ANCONA: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Lumezzane Ancona, che sarà diretta dall'arbitro Giosué Mauro D'Apice, si gioca alle ore 16:30 di domenica 2 aprile; è valida per la trentaduesima giornata della Lega Pro 2016-2017 (girone B) ed è una sfida tra due squadre che lottano per la salvezza. La squadra che si trova in maggior difficoltà è l'Ancona, che staziona all'ultimo posto della classifica e se il campionato si concludesse ora sarebbe l'unica a retrocedere direttamente fra i dilettanti.

Il crollo verticale della squadra è stato causato da una serie infinita di sconfitte, che hanno fatto calare gradualmente il morale, oggi ai minimi storici. Nell'ultimo turno i lancieri hanno perso fra le mura amiche contro il Sudtirol, vedendo allontanarsi la zona playout a quattro punti di distanza. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Situazione complicata anche per il Lumezzane, squadra che precede in classifica l'Ancona con soli quattro punti di vantaggio. I lombardi nel precedente turno hanno subito una pesantissima sconfitta contro il Pordenone, una debacle per 7-2 che non ha alcuna giustificazione. Nessuna delle due può permettersi di perdere, e questa garantisce un match ricco di spettacolo e ribaltamenti di fronte.

Il Lumezzane dovrà giocare questa gara senza l'apporto del difensore centrale Giangiacomo Magnani, che è stato espulso nella precedente gara e dunque squalificato dal giudice sportivo. Non ci sono altri assenti fra le file della squadra lombarda e neppure elementi che figurano nell'elenco dei diffidati.

Dunque il tecnico Mauro Bertoni avrà quasi tutti a disposizione, a cominciare dal portiere Pasotti, e potrà schierare il modulo 4-3-3. In difesa ci saranno i due esterni Allegra e Bonomo e i due centrali Sorbo e Tagliani, mentre a centrocampo giocheranno Arrigoni, Gentile e Varas Marcillo. Nel trio d'attacco giocheranno Oggiano, Speziale e il capocannoniere Bacio Terracino.

L'Ancona di mister Tiziano De Patre avrà solo una defezione, quella della punta centrale Luca Cognini assente ormai da molto tempo. La squadra sarà al completo ma la punta centrale Matteo Momentè e l'ala sinistra Marco Frediani sono fra i diffidati e dovranno prestare attenzione a non beccarsi un'altra sanzione disciplinare. Il modulo di gioco utilizzato sarà il 4-2-3-1, e vedrà l'impiego dell'estremo difensore Anacoura. Con lui giocheranno in difesa i due terzini Barilaro e Nicolao e i due difensori centrali Cacioli e capitan Ricci. A centrocampo spazio per Agyei e Zampa, mentre i quattro attaccanti saranno Bariti, Voltan, Frediani e Del Sante.

Nonostante giochi fuori casa, l'Ancona dovrà provare a fare la partita, visto che necessita di tre punti per interrompere l'emorragia cominciata oltre un mese fa. La squadra proverà a sfruttare le qualità tecniche degli esterni, andando spesso e volentieri alla ricerca dell'uno contro uno e cercando di sorprendere il Lumezzane sulle fasce. La squadra di casa non vorrà ovviamente farsi schiacciare, cercando di sfruttare in particolare i calci piazzati, dove l'Ancona ha già sofferto in passato.

Uno sguardo anche alle quote che sono state previste per questa partita di Lega Pro: secondo l'agenzia di scommesse Intralot il Lumezzane è favorito con la quota 1.95, mentre il segno X per il pareggio paga 3.20 e la vittoria esterna dell'Ancona, contraddistinta dal segno 2, vale 3.90 volte la somma che avrete deciso di giocare.

Lumezzane Ancona non sarà trasmessa in diretta tv, come tutte le partite di Lega Pro della stagione; tuttavia sarà possibile assistere alla gara in diretta streaming video, grazie al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per questa serie e per accedere al quale - da quest'anno - è necessario pagare una quota per l'abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.