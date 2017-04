Maratona di Roma 2017/ Diretta e info streaming video: percorso e favoriti. Roba in testa per le donne

Maratona di Roma 2017 - La Presse

MARATONA DI ROMA 2017: INFO DIRETTA STREAMING VIDEO, ROBA IN TESTA PER LE DONNE - La maratona di Roma è arrivata in una fase cruciale e tra le donne ci sono già dei risponsi importanti. Infatti la Roba, soprannominata la lepre, è davanti a tutte quando sono stati passati i dieci chilometri. Nel gruppo di testa troviamo comunque ovviamente anche Tusa che è la vincitrice dell'edizione della passata stagione, clicca qui per la foto. Gli atleti non demordono di fronte al fatto che la pioggia è battente e sicuramente rende più complicata la corsa e il manto stradale del circuito è ovviamente scivoloso e pià complicato da percorrere. Sicuramente ci saranno altri episodi importanti che potrebbero anche stravolgere quello a cui stiamo assistendo con le donne che stanno dimostrando di avere grandissima voglia e intelligenza nel gestire le loro risorse fisiche. Manca ancora un po' e staremo a vedere quello che accadrà da qui alla fine. (agg. di Matteo Fantozzi)

MARATONA DI ROMA 2017: INFO DIRETTA STREAMING VIDEO, I FAVORITI - Siamo pronti per una Maratona di Roma 2017 condizionata in parte dal maltempo. Infatti su Roma oggi la pioggia sarà protagonista anche se non dovrebbe condizionare il normale svolgimento della gara in questione. Il percorso si articola in 42.195 chilometri che regalano all'evento l'attestato di Fidal Gold Label e IAAF Silver Label. Si parte dai Fori Imperiali dove poi ci sarà ovviamente anche il taglio del traguardo finale. Favorita è l'etiope Tusa che ha vinto la scorsa edizione. Se la dovrà vedere con le connazionali Jelena e Workenesh. Il record assoluto di questa manifestazione è segnato dai 2:22.53 di Galina Bogomolova. Invece tra gli uomini attenzione a Teshome e Raya. Ci sarà poi anche Alex Zanardi che parteciperà alla Maratona a bordo della sua handbike con la quale ha raccolto ottimi risultati alle Paraolimpiadi sia in individuale che nella prova a squadre con Vittorio Podestà. Staremo a vedere chi riuscirà ad imporsi, ma come ogni anno sarà più importante far trionfare lo sport in una giornata che sicuramente sarà condizionata dalla pioggia. Non mancano poi le prime polemiche con parte di Roma che sarà bloccata proprio per il regolare svolgimento della seguente manifestazione che però è famosa in tutto il paese per la sua importanza.

La diretta della Maratona di Roma 2017 sarà trasmessa in esclusiva da Rai Sport (canale 31 del digitale terrestre e 227 del box Sky) a partire dalle ore 8.30 fino alla conclusione della gara stessa. Sarà possibile poi seguire la Maratona di Roma anche in diretta streaming grazie al portale RaiPlay che permetterà di guardare l'evento in diretta anche su computer e dispositivi mobili come tablet e smartphone cliccando qui. Ci saranno poi aggiornamenti in tempo reale anche su Twitter sul profilo ufficiale della Maratona di Roma @MaratonadiRoma.

