Miami Open 2017 / Diretta Federer Nadal info streaming video e tv: i precedenti. Orario della finale (Tennis)

Diretta finale Roger Federer Nadal (Foto: Lapresse)

DIRETTA FEDERER NADAL INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLA FINALE (TENNIS MIAMI OPEN 2017). I PRECEDENTI - Abbiamo già parlato dei precedenti tra Roger Federer e Rafa Nadal, che si apprestano a giocare la finale del Miami Open 2017: il maiorchino conduce ancora 23-13, ma sembra essere esaurito il dominio degli anni scorsi. A partire dalla finale di Madrid 2010 e arrivando alla semifinale degli Australian Open 2014 (praticamente cinque anni), Nadal aveva vinto 10 dei 13 match giocati; tra il quarto di Indian Wells 2013 e la semifinale degli Australian Open 2014 lo spagnolo aveva anche messo insieme cinque successi consecutivi, all’interno dei quali Federer era riuscito a vincere appena un set (il primo nel quarto di Cincinnati). Da allora però Rafa ha subito un calo devastante, mentre Federer è riemerso dal grigiore e dai problemi alla schiena tornando a dominare o quasi: le tre vittorie consecutive negli ultimi tre match rappresentano la prima volta in cui il Re è riuscito a battere Nadal per più di due volte in fila, in tutta la carriera. A Miami i due si sono incrociati in tre occasioni: curioso come il terzo turno del 2004 (Nadal in due set) e la finale dell’anno seguente (Federer in cinque) siano i primi due incontri giocati in ambito Atp dai due rivali. Il terzo incrocio a Key Biscaine risale alla semifinale del 2011: Nadal vinse per 6-3 6-2. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FEDERER NADAL INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLA FINALE (TENNIS MIAMI OPEN 2017) - Ancora una volta uno contro l'altro: Roger Federer e Rafael Nadal sono i protagonisti della finale del Miami Open 2017 di tennis, secondo Master 1000 stagionale giunto oggi alla finale. Quando a gennaio si trovarono di fronte a Melbourne per giocarsi il titolo degli Australian Open 2017 erano i primi a credere che quello sarebbe stato probabilmente l'epilogo di una saga infinita, di una rivalità epica. Qualche giorno fa l'ottavo di finale di Indian Wells - dove Roger ha strapazzato Rafa - è stato considerato un gustoso fuori programma in attesa che i vari Djokovic, Murray e giovanotti vari si riprendessero la scena. La finale odierna, però, è la conferma che il futuro può attendere: ancora una volta loro, Federer e Nadal, a dimostrare che il tempo può essere davvero fermato dal talento e dall'impegno, sono pronti a darsi battaglia nel match che comunque vada resta il più atteso per ogni appassioanato.

Ma come arrivano alla finale Federer e Nadal? Lo svizzero certamente ha speso molte più energie, fisiche e mentali, per tentare il bis sul cemento americano. Le vittorie al tie break del terzo set in quarti e semifinale, contro Berdych prima e Kyrgios poi, sono la conferma che il discorso atletico - a 35 anni suonati - non costituisce una discriminante negativa per Re Roger.

Nadal ha avuto certamente meno difficoltà a raggiungere la finale: solo un set perso (un rotondo 6-0 da Kohlschreiber) a conferma che la solidità ritrovata è l'arma in più del nuovo "vecchio" Rafa. Il mancino di Manacor ha conquistato il pass per la finale avendo la meglio sul nostro Fabio Fognini, ma sa bene che quando si parla di Miami per lui il difficile arriva in finale. Nell'indiviabilissimo palmares del maiorchino manca infatti un successo in questo Master: nonostante per 4 volte sia arrivato all'ultimo atto del torneo.

I precedenti tra Federer e Nadal parlano complessivamente di una supremazia spagnola negli scontri diretti, con 23 successi a 13 per Rafa. Bisogna sottolineare, però, come gli ultimi 3 confronti siano stati appannaggio dello svizzerro, che in particolare dalla finale degli Australian Open 2017 sembra essere entrato in possesso dell'antidoto per contrastare le rotazioni mancine del rivale di una vita.

La finale del Miami Open 2017, Federer Nadal, verrà trasmessa in diretta tv esclusiva per gli abbonati a Sky: il match avrà inizio alle ore 19.00 italiane, sarà trasmesso su Sky Sport 2 (il numero 202) e potrà essere seguito anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone in diretta streaming video attivando - senza costi aggiuntivi - l’applicazione Sky Go. Ulteriori informazioni sono disponibili sugli account Twitter ufficiali @atpworldyour e @MiamiOpen.

