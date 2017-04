MILANO MARATHON 2017/ Diretta e info streaming video: 25mila partecipanti al via, i favoriti

La Milano Marathon nel 2016 (Fonte: sito ufficiale)

MILANO MARATHON 2017: INFO DIRETTA STREAMING VIDEO, I FAVORITI - Sarà una Milano Marathon 2017 probabilmente all'insegna dei record quella che prenderà il via oggi, domenica 2 aprile, alle ore 9:30 da Corso Venezia. Come riportato da Il Giorno, la maratona riuscirà a sfondare il muro dei 25mila iscritti: una partecipazione massiccia alla gara sponsorizzata da EA7 Emporio Armani e organizzata da S.S.D. RCS Active Team – RCS Sport. I record della 17esima edizione della Milano Marathon potrebbero riguardare anche l'aspetto sportivo della manifestazione: obiettivo conclamato degli organizzatori è che al termine dei 42,195 di percorso, il corridore che taglierà il traguardo in Corso Venezia, possa essere anche il detentore del tempo di percorrenza più basso di sempre per una maratona in Italia. Per raggiungere questo risultato, come dichiarato da Andrea Trabuio, Responsabile Mass Events RCS Sport e direttore di Milano Marathon, si è "lavorato molto per rendere il percorso più scorrevole, i punti di cambio delle staffette saranno lunghi più di un chilometro, in modo da permettere al pubblico di sostenere con calore i runner". Ma chi potrebbe portare a compimento un risultato simile? I nomi dei favoriti in ambito maschile sono quelli dei kenyani Kenneth Mburu Mungara e Edwin Kipngetich Koech, ma non sono da sottovalutare Titus Ekiru e Reuben Kiprop Kerio, debuttante ma vincitore a Brescia nel 2016. Le speranze azzurre sono affidate a Yassine Rachik (pettorale numero 9) che per la prima volta si cimenterà nella distanza regina. Maggiori probabilità di successo in campo femminile grazie a Giovanna Epis e Anna Incerti, le atlete italiane che meglio potrebbero resistere al passo dell'etiope Waka Chaltu (pettorale F2) e la keniota Rose Jepchumba.

La diretta della Milano Marathon 2017 sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma satellitare Sky: la gara verrà mandata in onda su Fox Sports (canale 205 del telecomando) dalle ore 10 fine alle 13:15, con telecronaca affidata a Nicola Roggero e commento tecnico di Stefano Baldini e Lucilla Andreucci. La diretta streaming video dell'evento sarà visibile per gli abbonati Sky anche su dispositivi mobili - come pc, smartphone e tablet - mediante il download dell'applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Aggiornamenti sulla competizione verranno forniti dal profilo Twitter di Milano Marathon @milanomarathon.

© Riproduzione Riservata.