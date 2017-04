Napoli Juventus/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 2017)

probabili formazioni di Napoli Juventus, Foto LaPresse

NAPOLI JUVENTUS: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Napoli-Juventus è il grande big match della trentesima giornata di Serie A 2016-2017: la partita si gioca al San Paolo domenica 2 aprile alle ore 20:45, ed è solo il primo di due appuntamenti che in questo stadio vedranno di fronte le due squadre. Finora la Juventus si è aggiudicata i due precedenti stagionali, ma eravamo a Torino; in casa il Napoli spera di sovvertire il pronostico e dunque di andare a prendersi una vittoria che riaprirebbe il campionato, in termini assoluti ma anche per gli stessi partenopei che si porterebbero a -7 e potrebbero sperare in un crollo bianconero, derivato anche dal fatto che la Juventus avrà presto il doppio impegno nei quarti di Champions League. Aspettando che le due squadre facciano il loro ingresso in campo, analizziamo quelle che possono essere le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni di Napoli Juventus.

NAPOLI JUVENTUS: PRONOSTICO E QUOTE - Per Napoli Juventus, valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Napoli (segno 1) vale 2,55, il pareggio (segno X) è quotato 3,30 mentre la vittoria della Juventus (segno 2) vi permetterà di vincere 2,80 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Sembra tutto deciso nella formazione di Maurizio Sarri, che si riserva soltanto il dubbio sulla mezzala destra: favorito Allan, potrebbe giocare Zielinski, ha qualche possibilità Rog (che era in campo nell’andata della semifinale di Coppa Italia, e che potrebbe essere riproposto mercoledì). Per il resto, ballottaggi aperti ne restano pochi: anzi, nessuno. Davanti a Pepe Reina ci sarà la solita linea difensiva con Raul Albiol e Koulibaly al centro, Hysaj (era in dubbio, ma sembra aver recuperato) che spingerà a destra e Ghoulam schierato a sinistra. A completare il reparto di mezzo dovrebbero essere Amadou Diawara, favorito su Jorginho come giocatore dal quale andare per avviare l’azione, e Hamsik naturalmente insostituibile; formato anche il tridente offensivo, dove Mertens ancora una volta giocherà da attaccante centrale ed è in vantaggio su Milik (un altro che potrebbe essere titolare in Coppa Italia) e Pavoletti, che sperava certamente di avere più spazio quando è arrivato a Napoli. Callejon, che alla Juventus ha già fatto male in più di un’occasione, e Lorenzo Insigne saranno invece i due esterni, con Giaccherini che rimane sostanzialmente l’unica sostituzione possibile per Sarri.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - L’infortunio di Pjaca complica i piani di Allegri: non per la formazione titolare perchè il croato non avrebbe comunque giocato, ma nell’idea di una possibile stafetta in vista di mercoledì. Senza di lui i quattro giocatori offensivi (Cuadrado e Mandzukic sulle corsie, Dybala che agirà alle spalle del grande ex Gonzalo Higuain) non hanno una sostituzione, perchè anche Kean è fuori dai giochi e gli altri, a meno di dare spazio a Pjanic sulla trequarti, sono giocatori utili per il centrocampo dove Allegri ha fin troppa abbondanza. Per la partita di questa sera saranno Khedira e lo stesso Pjanic a occupare la posizione a centrocampo; a destra aperto il ballottaggio tra Dani Alves e Lichtsteiner, probabilmente chi giocherà stasera sarà messo in panchina per la Coppa Italia. A sinistra sicuro del posto Alex Sandro, mentre a protezione di Buffon c’è ancora un dubbio. Sicuramente giocherà Bonucci, a fargli compagnia potrebbe essere Chiellini che al momento parte favorito, non è escluso che Barzagli sia titolare e anche Rugani, a conti fatti, potrebbe rientrare nella rotazione (anche se è più probabile che il giovane toscano, reduce dall’amichevole giocata contro l’Olanda, sia preso in considerazione per la partita di mercoledì sera).

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 2 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 5 Allan, 42 A. Diawara, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 1 Rafael C., 11 Maggio, 21 Chiriches, 19 Ni. Maksimovic, 3 Strinic, 20 Zlelinski, 8 Jorginho, 30 Rog, 4 Giaccherini, 99 Milik, 32 Pavoletti

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Tonelli

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 23 Dani Alves, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 21 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 25 Neto, 32 Audero, 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 15 Barzagli, 22 Asamoah, 18 Lemina, 8 Marchisio, 28 Rincon, 27 Sturaro

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Benatia, Pjaca, Kean

