PAGELLE/ Napoli-Juventus: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 30^ giornata, primo tempo)

(LaPresse)

PAGELLE NAPOLI JUVENTUS, FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 30^GIORNATA) IL PRIMO TEMPO - Eccoci qui con i voti dei protagonisti del primo tempo di Napoli-Juventus, al momento il punteggio premia la squadra di Allegri che va al riposo in vantaggio per 1 a 0 grazie al gol di Khedira (7) che, in collaborazione con Pjanic (6,5), mette il pallone alle spalle di Rafael (6) in quella che è stata l'unica vera azione offensiva manovrata dall'undici di Allegri che in questi primi quarantacinque ha pensato più che altro a contenere le avanzate degli avversari. Il big match della 30^ giornata di Serie A 2016-2017 non sta deludendo le aspettative della vigilia, merito dei padroni di casa autori finora di una gara molto generosa sul piano dell'impegno, la difesa bianconera sembra impenetrabile ma col passare dei minuti tende a concedere qualche metro, per due volte Hamsik (6) prende la mira senza inquadrare la porta di Buffon (6), lo stesso si dica di Insigne (6,5) che in mezzo a tre avversari aveva provato la conclusione spedendo il pallone sul fondo, ci ha provato anche Mertens (6) con un tiro che però non ha impensierito l'estremo difensore ospite. La Juventus ha lasciato sfogare il Napoli con Higuain (6,5) che nonostante i fischi assordanti dei suoi ex-tifosi ha comunque prodotto un paio di giocate di alta classe. VOTO NAPOLI 6 - Dopo aver subito a freddo il gol di Khedira gli uomini di Sarri non si sono scomposti più di tanto attaccando a testa bassa, andando vicini al pari. MIGLIORE NAPOLI: INSIGNE 6,5 - Lo scugnizzo di Sarri è quello che sta creando il maggiore scompiglio nella retroguardia bianconera. PEGGIORE NAPOLI: ALBIOL 5,5 - Nell'azione del gol della Juve non riesce a tenere bada né Khedira né Pjanic. VOTO JUVENTUS 6 - I bianconeri stanno ottenendo il massimo risultato con il minimo sforzo: è bastato l'acuto di Khedira (in collaborazione con Pjanic) per sbloccare la contesa. MIGLIORE JUVENTUS: KHEDIRA 7 - Per il momento sta decidendo il big match con una gran giocata in velocità che ha portato al gol. PEGGIORE JUVENTUS: ASAMOAH 5,5 - Per usare un gergo tecnico, Callejon gli sta facendo vedere i sorci verdi, meno male per lui che ci sono Chiellini e Bonucci a raddoppiare sullo spagnolo. (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.